KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ: Masterchef’teki Kabak Çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Masterchef Kabak Çiçeği dolması tarifi bugün gündemdeki yerini aldı. Masterchef yarışmasında 2. Tur elemelerinde adaylardan istenen bu yemek, izleyenler tarafından gerek yapılışı gerekse püf noktalarıyla araştırılıyor. Bu kapsamda "Kabak çiçeği dolması tarifi nedir, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kabak Çiçeği dolması tarifi ve detaylar...
• 20-25 tane kabak çiçeği
• Her çiçek için 1 tatlı kaşığı pirinç
• 1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)
• 3-4 dal taze soğan (ince kıyılmış)
• Birer tutam taze nane, maydanoz, dereotu (ince kıyılmış)
• Karabiber, tuz, zeytinyağı
KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI HAZIRLANIŞI!