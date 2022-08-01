KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ: Masterchef’teki Kabak Çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Masterchef Kabak Çiçeği dolması tarifi bugün gündemdeki yerini aldı. Masterchef yarışmasında 2. Tur elemelerinde adaylardan istenen bu yemek, izleyenler tarafından gerek yapılışı gerekse püf noktalarıyla araştırılıyor. Bu kapsamda "Kabak çiçeği dolması tarifi nedir, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kabak Çiçeği dolması tarifi ve detaylar...