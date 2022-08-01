Haberler Yaşam Haberleri KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ: Masterchef'teki Kabak Çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte tarifi, malzemeleri ve yapılışı
Giriş Tarihi: 1.8.2022 23:14

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ: Masterchef'teki Kabak Çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Masterchef’in bu akşamki bölümünde yarışmacılardan yapılmasını istenenen Kabak Çiçeği dolması tarifi, malzemeleri, yapılışı gibi detaylarla izleyenlerin gündemine geliyor. Ege bölgesinde yaygın olarak bilinen bu tarifin yapılışı kolay gibi görünse de çeşitli püf noktaları bulunur. Peki, Kabak Çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte Kabak Çiçeği dolması tarifi ve detaylar...

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ: Masterchef’teki Kabak Çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Masterchef Kabak Çiçeği dolması tarifi bugün gündemdeki yerini aldı. Masterchef yarışmasında 2. Tur elemelerinde adaylardan istenen bu yemek, izleyenler tarafından gerek yapılışı gerekse püf noktalarıyla araştırılıyor. Bu kapsamda "Kabak çiçeği dolması tarifi nedir, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kabak Çiçeği dolması tarifi ve detaylar...

Lezzetli kabak çiçeği dolması tarifi! Kabak Çiçeği Dolması nasıl yapılır?

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NEDİR?

• 20-25 tane kabak çiçeği

• Her çiçek için 1 tatlı kaşığı pirinç

• 1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)

• 3-4 dal taze soğan (ince kıyılmış)

• Birer tutam taze nane, maydanoz, dereotu (ince kıyılmış)

• Karabiber, tuz, zeytinyağı

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI HAZIRLANIŞI!

  • Kabak çiçeklerinin sap kısmındaki yeşilliklerini kopartın. Çiçeğin içindeki sarı kısmı çay kaşığı yardımı ile yaprağı yırtmadan çıkartın.
  • Temizlediğiniz çiçekleri suda bekletmeye devam edin.
  • Soğanları zeytinyağında kavurun, üzerine yıkadığınız pirinci ilave edin. Pirinçler şeffaflaşınca ocağı kapatın. Bir iki karıştırıp yeşillikleri, karabiberi yarım su bardağı su ve tuzunu da ekleyip demlenmeye bırakın.
  • Hazırladığınız iç soğuyunca kabak çiçeklerini sudan çıkartıp, birer tatlı kaşığı iç doldurun.
  • Çiçeğin ağız kısmını yapraklarını üst üste getirerek kapatıp tencereye sıralayın. Üzerine bir iki kaşık zeytinyağı gezdirin. Çiçeklerin boyunu geçmeyecek şekilde suyunu koyup pişirin.
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KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ: Masterchef'teki Kabak Çiçeği dolması nasıl yapılır? İşte tarifi, malzemeleri ve yapılışı
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