Kabak Koyu Kamp Alanları – En İyi, Denize sıfır Kabak Koyu Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Kabak Koyu kamp alanları kesinlikle ülkemizde en güzel kamp yapılacak alanlardandır. Bilindiği üzere hem harika denizi hem de harika doğası ile Fethiye tam bir tatil yeridir. Burada bulunan en güzel koylardan biri de ünlü Kabak Koyu'dur. Peki ya en iyi, denize sıfır Kabak Koyu çadır kamp yerleri nerede? İçerikte, bir gidenin mutlaka bir daha gitmek istediği yerlerden olan Kabak Koyu'nda çadır kurulacak yerler hakkında detaylı bilgi verdik. İyi okumalar.

Kabak Koyu Kamp Alanları

Kabak Koyu Kamp Alanları bir kamp sever için kesinlikle en iyi tercihlerdendir. Bir koyun etrafında kamp yapıp doğayla bütünleşmek kesinlikle insanın iç huzurunu muazzam seviyelere çıkartmasını sağlıyor. Kamp yapmayı ve yeni yerleri keşfetmeyi bir tutku haline getirmiş ya da getirmek isteyenler için içeriğimizde En iyi denize sıfır kabak koyu çadır kamp yerleri hakkında bilgiler verdik. İçeriğin devamında Kabak Koyu'nda çadır kurulacak yerler sırasıyla listelenmiştir.

Kabak Koyu Kamp Yerleri

Mandala Camping

Mandala Camping, Kabak Koyu'nu tamamen tepeden gören bir işletme. Hem deniz hem de dağ manzarası bulunduğu için ziyaretçilerine tam bir görsel şölen yaşattığını söylemek mümkün. Mandala Camping'de çadır kampı yapmak mümkün olduğu gibi burası ziyaretçilerine son derece güzel oda imkanları da sunmaktadır. Kamp yerinde duş, wi-fi, elektrik, tuvalet ve otopark hizmeti verilmekte. Restoran ve bar işletmesinin de bulunduğu Mandala Camping Kabak Koyu'nda tercih edilebilecek güzel bir yerdir.

Kabak Natural Life

Denize çok yakın bir konumda olan Kabak Natural Life, ziyaretçilerine konaklama yeri olarak çoğunlukla çadır tahsis etse bile burada az sayıda bungalov da bulunmaktadır. Burayı ziyaret edecekler kendi çadırlarını getirebildikleri gibi aynı zamanda işletmeden de çadır kiralayabilirler. Duş, elektrik ve tuvalet gibi temel ihtiyaçların bulunduğu işletmede aynı zamanda sosyalleşme imkanları da mevcut. Kafe ve bar ile müşterilerine iyi bir eğlence sunan Kabak Natural Life, lezzetli yemekleriyle iddialı bir yere sahip.

Sultan Camp

Kabak Koyu'nda yer alan en tatlı işletmelerden bir tanesi de Sultan Camp'dır. Burada Bungalow'larda kalmak mümkün olduğu gibi tek katlı ev seçenekleri de bulunur. Pek çok alternatifin bulunduğu Sultan Camp, ziyaretçileri için elbette çadır da kiralamakta. Bungalow ve evlerin kendine özel duş alanları bulunurken diğer seçeneklerde ortak kullanım alanları vardır. İşletmeye bağlı olan Buka bar & restoran, ziyaretçilere zengin bir yeme içme menüsü sunmaktadır.

Shiva Camp

Kabak Koyu ile birlikte diğer kamp alanlarını da kuşbakışı ve panoramik açıdan görebileceğiniz bir işletme olan Shiva Camp, kesinlikle manzara konusunda iddialı. Ahşap evler ile çadırlardan oluşan bir yer olan Shiva Camp ev konusunda alternatifler de sunuyor. Ziyaretçiler Delux, standart ve iki odalı evlerinde duş ve tuvalete rahatça erişebildikleri bir kamp deneyimi yaşayabilirler.

Shiva Camp ziyaretçilerine çadır kiralasa bile burada çadır kiralamak gibi bir zorunluluk söz konusu değil. Ziyaretçiler diledikleri gibi kendi çadırları ile alana gelip burada kamp yapabilirler. Çadır konaklaması için hem ortak duş hem de ortak tuvaletler var. Aynı zamanda kahvaltı ve akşam yemeği için bir mutfak her daim açık. Bar, ücretsiz otopark ve wi-fi hizmeti de yine Shiva Camp'ın bütün ziyaretçilerine sunduğu imkanlardan…

Bağ Kamp Kabak

Kabak Koyu'na tümüyle hâkim bir manzaraya sahip olan Bağ Kamp Kabak, yalnızca mükemmel konumuyla bile ziyaretçilerinin içini açan bir işletme. Burada hem çadır hem de karavan ile konaklamak mümkün. Mekâna ait çadırlarda ya da kendi şahsi çadırlarında kalmak tamamen kişilerin tercihine bırakılmıştır. Yemekli ve yemeksiz konaklamaların bir arada bulunduğu Bağ Kamp Kabak'ta hemen her şey bir alternatife sahip. Yemek için kafe ve restoran bulunduğu gibi temel ihtiyaçları karşılamak da bu kamp yerinde mümkün. Duş, tuvalet, elektrik ve internetin bulunduğu Bağ Kamp Kabak'ta bir otopark da bulunur.