Kabaktepe: “Ülkemizde bir kaos ortamı varmış görüntüsü vermenin peşindedirler”

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsviçre, İsveç, Hollanda, Belçika ve İtalya'nın aralarında bulunduğu dokuz ülkenin konsolosluklarını kapatması sonrasında sosyal medyadan açıklama yayınlayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Değerli Dostlar; birileri seçim sürecine girdiğimiz bu zaman diliminde başka hesaplara girme derdinde görünüyor. Birlik ve beraberliğimizin ortaya çıkardığı huzur ikliminin aksine, ülkemizde bir kaos ortamı varmış görüntüsü vermenin peşindedirler" ifadelerini kullandı.

"ELLERİNDE BULUNAN BİLGİLER İSTENDİĞİNDE LÂL OLDULAR"

Kabaktepe sözlerine şöyle devam etti: "Milyarca insanın kutsalına yapılan alçakça saldırıları sözde özgürlük ve demokrasi güzellemeleri altında makulleştirmeye çalışanlar bu eylemi engellemek ve kınamak yerine sorunu başka yerlere taşımaya çalışıyor. Bir yanda konsoloslukları kapama kararı alanlar, ellerinde bulunan bilgiler istendiğinde lâl olurken, diğer yanda ülkemizin milli kazanımlarına karşı saf tutanlar en üst perdeden destekleniyor."



"TÜRKİYE'NİN ESKİ TÜRKİYE OLMADIĞINI UNUTUYORLAR"

Sözlerine devam eden Kabaktepe, "Hem başka hesaplar peşinde koşanlar hem de bu hesaplardan gelecek umanlar, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını unutuyor yahut kendilerini her şeyin kararını verebilecek konumda görme yanılgısına düşüyorlar.

Bu tür yanılgılara düşenlere AK Parti iktidara geldiği günden beri milletimizin devletimiz ile omuz omuza vererek ne türlü badireleri atlattığını ne türlü kirli operasyonları boşa çıkardığını ve ne tür çetin mücadelelerden başarı ile çıktığını hatırlatmak isterim. Bundan sonra da her türlü oyunu bozmaya hem muktedir hem niyetli olduğumuzu cümle aleme ilan etmek isterim. Kimse ufak hesaplarla milletimizi algı hapishanelerine mahkum edebileceği zannına kapılmasın" dedi.

"HER YANLIŞ HESAP SON 21 YILDA OLDUĞU GİBİ 14 MAYIS'TA DA ANKARA'DAN DÖNECEKTİR"

Sosyal medyadan açıklamalarını sürdüren Kabaktepe, "Ülkemiz herhangi bir istihbarat servisinin herhangi bir masasından yönetilebilecek bir ülke değildir. Milletimiz kendisine yabancı, başkasına yakın hiçbir fikre prim verecek bir zihne sahip değildir. Her yanlış hesap son 21 yılda olduğu gibi 14 Mayıs'ta da Ankara'dan dönecektir. Kirli desteklerle iktidar olacaklarını sananlar yine hezimete uğrayacak, yine yok oluş girdabına düşeceklerdir" şeklinde yazdı.

"MİLLETİMİZE OLAN GÜVENİMİZ TAMDIR"

Kabaktepe son olarak şunları söyledi: "Bu topraklara ait olmak, bu toprakları dert edinmek AK Parti'mizin en büyük nişanesi, en büyük övünç kaynağıdır. Kurulduğu günden bugüne milleti ile yol almanın ve yol yürümenin her türlü cefasına katlanmış olan AK Kadrolar yarında bu yüke omuz vereceklerdir. 14 Mayıs, Türk siyaseti açısından milat olmuştur ve yeniden milat olacaktır. Ülkemiz üzerinde oynanan bütün kirli oyunlar geçmişte nasıl 14 Mayıs'ta bozuldu ise gelecekte de bu tarihte bozulacaktır. Milletimize olan güvenimiz tamdır. Milletimizin irfanına olan inancımız her zamanki gibi güçlüdür. Binlerce yıldır bu topraklara barış ve huzur getiren devletimiz, gelecek yüzyılı Türkiye Yüzyılı kılacak ve dünya sathında barışı ve kardeşliği muhkemleştirecektir."