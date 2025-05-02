Kâbe hazır, hacı adaylarını bekliyor

Müslümanlar için en kutsal mekân olan Kâbe, bu yıl da milyonlarca hacı adayını ağırlamaya hazırlanıyor. Ramazan sonrası başlayan hac hazırlıkları hız kazanırken, dünyanın dört bir yanından gelen müminler kutsal topraklara ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Suudi Arabistan yetkilileri, hac organizasyonları için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Mekke'de güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında yoğun tedbirler alınırken, hacı adayları da dualarla manevi yolculuklarına hazırlanıyor. İslam'ın beş şartından biri olan hac, bu yıl da milyonların buluşma noktası olacak. Bu arada Mersin'in Tarsus ilçesinde ilk hac kafilesi, kutsal topraklara dualarla uğurlandı. İlçede bulunan Ulu Cami bahçesinde haç kafilesine uğurlama töreni düzenlendi. 17 hacı adayanın katıldığı törende imam hatip Mahmut Turan Kuran-ı Kerim okudu. İlahilerle devam eden programda Tarsus Vaizi Furkan Kulaz, hacı adaylarına yapmaları gerekenleri anlattı.