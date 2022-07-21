Haberler Yaşam Haberleri Kabe Nerede? Kabe Ve Mescid-İ Nebi Nerede, Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 21.7.2022 17:41 Son Güncelleme: 21.7.2022 17:41

Kabe Nerede? Kabe Ve Mescid-İ Nebi Nerede, Nasıl Gidilir?

Günümüzde bazı bölgeler, dinler için çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu bölgeler aynı zamanda o ülkenin turizmi açısından da oldukça önemlidir. Müslümanların hac ibadetini gerçekleştirdiği yer olan Kabe de bu yerler arasında bulunmaktadır. İslam dini için önemli olan diğer bir yer de Mescid-i Nebi’dir. Bu iki yer Müslümanların yıl içinde en çok ziyaret ettiği yerlerden biridir. Buna göre Kabe ve Mescid-i Nebi nerede bulunmaktadır? Sorusunun cevabı…

Kabe Nerede? Kabe Ve Mescid-İ Nebi Nerede, Nasıl Gidilir?

İslam'ın erken dönemlerinde Müslümanlar, Hz. Muhammed'e inen bir vahiy sonucu Kabe'ye yönlerini değiştirmeden önce namazlarında genel olarak Kudüs yönüne baktıklarına inanılır. Ayrıca Kabe Müslümanlar tarafından birçok kez yeniden inşa edilmiştir. Mescid-i Nebi'de İslam'ın erken dönemlerindeki Müslümanların ibadet yerlerinden birisidir. Kabe ve Mescid-i Nebi nerededir ve nasıl gidilir? Tarzındaki soruların yanıtı…

Kabe Nerede?

Kabe, bazen Kaa'bah al-Müşerref ( Kâbe-i şerif) olarak anılan, İslam'ın en önemli camisi, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'ın merkezinde yer alan bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam'ın en kutsal yeri olarak bilinir. Müslümanlar tarafından Beytullah ( Allah'ın Evi) olarak isimlendirilir ve namaz'ın icrasında Müslümanlar için kıbledir. İslâm öncesinde Arap yarımadasında çok sayıda kutsal mekan ve buralarda inşa edilen kübik ilah evleri (Kâbe) bulunduğu, kutsal kabul edilen mekanlar ve ilah evlerinin Araplarca haram aylar boyunca ziyaret edilerek buralarda değişik tapınmaların gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bunun yanında, Samiri İbranilere ait Al-Asatir (masallar) veya Musa'nın Sırları Kitabında İsmail ve en büyük oğlu Nebaioth'un Kabe'yi ve Mekkeyi inşa ettiği ifadesi bulunur.

Müslümanlar tarafından Kabe'nin tarih boyunca birçok kez yeniden inşa edildiğine inanılır. Bunların en ünlüsü İbrahim ve oğlu İsmail tarafından, karısı Hacer ve İsmail'den ayrıldıktan birkaç yıl sonra Mekke vadisine döndüğünde orada Allah'ın emriyle birlikte yaptıklarıydı. Kabe'yi saat yönünün tersine yedi kez Tavaf etmek Hac ve Umre haclarının tamamlanması için bir zorunludur. Kabe'nin çevresinde hacıların yürüdüğü bölgeye Mataf denir.

Kabe ve Mescid-i Nebi Nerede?

Kabe'nin nerede olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Burada ise Mescid-i Nebi nerede ve bu bölgelere nasıl gidildiği hakkında bilgiler vereceğiz. Mescid-i Nebevî veya Peygamber Mescidi, Hicret'ten sonra Medine'de İslam peygamberi Muhammed ile arkadaşları tarafından inşa edilen, Muhammed'in kabrinin de içerisinde bulunduğu mescittir. "Nebevi" Arapçada "peygambere ait" anlamına gelmektedir, "Mescid-i Nebevî" tamlamasının anlamı ise "Peygamber Mescidi"dir.

Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan sonra Müslümanlara göre ikinci en kutsal mescittir. Ayrıca burada bazı İslam halifelerinin de kabri bulunmaktadır. Kabe'ye gidenler genellikle hac ibadetini gerçekleştirmek için gitmektedir. Çoğu zaman havayolu tercih edilmektedir. Mescid-i Nebi'ye ise Medine'de yer almaktadır. Bu nedenle yine birçok ülkeden Müslümanlar buraya havayolunu kullanarak gelmektedir veya ülke içinden belirli otobüsleri kullanarak, karayoluyla da gidebilmektedir.

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Kabe Nerede? Kabe Ve Mescid-İ Nebi Nerede, Nasıl Gidilir?
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