Dünya üzerinde ilk yapılan ve kutsal olarak kabul edilen ibadet mekânı, Kâbe'dir. Kâbe, İslam dininde çok büyük bir öneme sahiptir. Kâbe'nin üzerinde her zaman bir örtü bulunmaktadır. Bu örtünün hangi zamanlarda değiştirildiği merak edilen konulardan biridir. Bu yazımızda sizler için Kabenin örtüsü ne zaman değişir, Kabenin örtüsü kaç yılda bir değiştirilir, kim değiştirir gibi soruların cevaplarına değindik.

Kabenin Örtüsü Ne Zaman Değişir?

Dini açıdan kutsal olarak kabul görülen, Müslüman âleminin hac ibadetini yerine getirmek için ziyaret ettiği en özel yer, şüphesiz ki Kâbe'dir. Kâbe, Arap Yarımadası'nın en büyük bölgesi olarak tabir edilen Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde yer almaktadır. Mekke şehri içerisinde Mescid-i Haram adıyla bilinen bir yapı mevcuttur. Bu yapı, dinimizin en kutsal ibadet yeri olarak bilinen Kâbe'yi de içine almaktadır. Ayrıca bu bölge her sene pek çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Kâbe'nin üzeri her zaman Kisve-i Şerif adıyla bilinen bir kumaş türü ile örtülüdür. Bu bağlamda karşımıza Kabenin örtüsü kaç yılda bir değiştirilir sorusu çıkmaktadır. Hepimiz açısından çok kutsal bir yer olarak görülen Kâbe ibadet yerinin örtüsü her sene düzenli olarak değiştirilmektedir.

Kabe'nin Örtüsünü Kim Değiştiriyor?

Mekke şehrinde bulunan Kâbe'nin üzerinde yer alan kumaş, Kisve-i Şerif olarak bilinmektedir. Bu kumaş yani örtü her yıl Hicri takvim baz alınarak değiştirilmekte ve yerine yenisi konmaktadır. Bu takvime göre her senenin zilhicce ayının dokuzuncu gününde bu kumaş tebdil edilmektedir. Kâbe'yi örten bu kumaşın rengi her zaman siyahtır. Kutsal topraklarda yer alan bu önemli mescit yerinin örtüsünün değişimi, Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Her sene düzenli olarak değişimi yapılan bu kutsal örtüyle alakalı birçok kişinin aklına takılan sorulardan biri eski kabe örtüsü ne oluyor sorusudur. Tüm İslam âlemi açısından büyük bir öneme sahip olan Kâbe'nin değiştirilen örtüsü, öncelikli olarak belirli parçalara ayrılmaktadır. Parçalara ayrılan örtü İslam dinine önemli hizmetler sunan bireylere ve önemli yabancı devlet başkanlarına hediye olarak sunulmaktadır.