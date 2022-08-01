Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları gündemdeki yerini aldı. Son toplantının 18 Temmuz tarihinde gerçekleşmiş olması dikkatleri bugüne yöneltti. Kabine Toplantısı konuları arasında kredi kartı, kart borçları ve KYK yer alıyor. Sosyal konut ve terörle mücadele konusunda da açıklamalar bekleniyor. Toplantının ardından 1 Ağustos Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika belli olacak. İşte, detaylar…
KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?
Kabinenin 1 Ağustos 2022 (bugün) toplanması bekleniyor. En son 18 Temmuz tarihinde yapılan toplantıya göre Kabine Toplantısı Ağustos kararları için bugün masada olacak.
Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleşiyor.
Net bir saat belirtilmemekle birlikte geçtiğimiz toplantının 14.00'te başlaması bugünkü beklentileri de öğle saatlerine çevirdi.
İşte, bugünkü kabine konuları, kararları ve sonuçları…
KREDİ KARTI VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL
Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.
Çalışmanın detaylarının, Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
SOSYAL KONUT VE HAZİNE ARAZİSİ SATIŞI GÖRÜŞÜLECEK
81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak. Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evleneceklere de ayrı kota sağlanacak.
TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKA
Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması ve alınan kararları duyurması bekleniyor.