KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 29 EYLÜL 2025 || Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve konu başlıkları neler?

Kabine, 29 Eylül 2025'te önemli gündem maddelerini ele almak üzere bir araya geliyor. Toplantıda ekonomiye yönelik adımlar, sosyal destek programları ve güncel dış politika gelişmeleri masaya yatırılacak. Toplantının tarihi, saati ve ele alınacak konular hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler yakından takipte. İşte, Kabine Toplantısı'nın detayları ve öne çıkan konu başlıkları…