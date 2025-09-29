KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 29 EYLÜL 2025 || Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve konu başlıkları neler?

Kabine, 29 Eylül 2025'te önemli gündem maddelerini ele almak üzere bir araya geliyor. Toplantıda ekonomiye yönelik adımlar, sosyal destek programları ve güncel dış politika gelişmeleri masaya yatırılacak. Toplantının tarihi, saati ve ele alınacak konular hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler yakından takipte. İşte, Kabine Toplantısı'nın detayları ve öne çıkan konu başlıkları…
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında bugün (29 Eylül 2025 Pazartesi) toplanacak. Toplantının saati henüz belli olmadı. Akşam saatlerinde Kabine Toplantısı kararlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından millete sesleniş konuşmasıyla açıklanması bekleniyor.
Kabine, Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Süreçte gelinen aşama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısında ele alınacak.
Beştepe'deki toplantıda, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları da görüşülecek. Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.
Terörsüz Türkiye hedefini yakından ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Terör örgütlerinin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetlerine ilişkin bölgeden gelen istihbarat raporları değerlendirilecek.
Dış politikada, Gazze'deki son durum öncelikli başlıklardan biri. İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar konuşulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti de kabinenin gündeminde yer alacak.
Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdoğan-Trump zirvesinde ele alınan başlıklar ve imzalanan anlaşmalara ilişkin bilgi sunulacak. Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamada, ABD ziyaretine ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor.