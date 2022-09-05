2 BİN TL'YE KADAR OLAN SÖZLEŞMELİ BORÇLAR VE 2 BİN 500 TL'YE KADAR VARLIK ŞİRKETİ BORÇLARI

Önümüzdeki süreçte gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi Hükümetin gündeminde olacak Kabine Toplantısında. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.

HANGİ TARİHLER ARASINDAKİ BORÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.

TOPLAMDA 30 MİLYARLIK BORÇ SİLİNECEK

Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor.