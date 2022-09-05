Haberler Yaşam Haberleri Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 5 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?
Giriş Tarihi: 5.9.2022 18:46 Son Güncelleme: 5.9.2022 18:47

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 5 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları belli oluyor. Her ayın belli tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor ve kritik kararlar sonuçları ile açıklanıyor. Bugün gerçekleşecek olan toplantıda icralık borçlarına ilişkin adımlar, memur promosyonu ve ucuz ev kampanyası TOKİ gibi birçok konu gündeme gelecek. Peki Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 5 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte detaylı bilgi

Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 5 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

Kritik konuların ele alındığı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika haberi olarak açıklanıyor. Bugün Bakanlar Kurulu'nun masasında icralık ve hacizlik 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesine dair yasa konuları yer alırken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın açıklamalarına çevrildi. Bu noktada "Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki 5 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI SON DAKİKA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona eriyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası millete seslenmesi bekleniyor.

İşte Kabine toplantısında Başkan Erdoğan ve bakanların gündemine ilişkin konular...

MİLYONLARCA VATANDAŞIN MİLYARLARCA BORCU SİLİNECEK

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde.

Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.

SİLİNECEK BORÇLAR KAPSAMINA HANGİ KALEMLER GİRİYOR?

Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.

2 BİN TL'YE KADAR OLAN SÖZLEŞMELİ BORÇLAR VE 2 BİN 500 TL'YE KADAR VARLIK ŞİRKETİ BORÇLARI

Önümüzdeki süreçte gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi Hükümetin gündeminde olacak Kabine Toplantısında. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.

HANGİ TARİHLER ARASINDAKİ BORÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.

TOPLAMDA 30 MİLYARLIK BORÇ SİLİNECEK

Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor.

YASA MECLİSE NE ZAMAN GELECEK?

Yasama yılının açılması ile birlikte TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.

Farklı birçok konunun da ele alınması beklenen Kabine toplantısına ele alınacak diğer başlıklar da şöyle;

UCUZA EV TEMİN EDİLECEK TARİHİ KAMPANYA İÇİN GERİ SAYIM

13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısında açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak.

Bu kapsamda yeni yapılacak ucuz konutlar, dönüştürülecek konutlar, başvuru koşulları ve kontenjanlarla ilgili belirlenen kriterler Başkan Erdoğan'a sunulacak.

TOKİ eliyle yürütülecek olan ucuz ev kampanyasının detayları 13 Eylül'de kamuoyu ile paylaşılacak.

ERDOĞAN KRİTİK TOPLANTILARA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayı diplomasi trafiği de yoğun. Erdoğan bu hafta Balkanlarda olacak. Ayrıca bu ay hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hem de Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak. Bu ziyaretler de kabinede değerlendirilecek başlıklardan.

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Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 5 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?
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