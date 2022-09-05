Kritik konuların ele alındığı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika haberi olarak açıklanıyor. Bugün Bakanlar Kurulu'nun masasında icralık ve hacizlik 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesine dair yasa konuları yer alırken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayın açıklamalarına çevrildi. Bu noktada "Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki 5 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona eriyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası millete seslenmesi bekleniyor.
İşte Kabine toplantısında Başkan Erdoğan ve bakanların gündemine ilişkin konular...
Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde.
Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.
Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.
Önümüzdeki süreçte gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi Hükümetin gündeminde olacak Kabine Toplantısında. Ekonomi alanında dar gelirliye yönelik adımlar olacak.
Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.
Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor.
Yasama yılının açılması ile birlikte TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.
Farklı birçok konunun da ele alınması beklenen Kabine toplantısına ele alınacak diğer başlıklar da şöyle;
13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısında açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak.
Bu kapsamda yeni yapılacak ucuz konutlar, dönüştürülecek konutlar, başvuru koşulları ve kontenjanlarla ilgili belirlenen kriterler Başkan Erdoğan'a sunulacak.
TOKİ eliyle yürütülecek olan ucuz ev kampanyasının detayları 13 Eylül'de kamuoyu ile paylaşılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayı diplomasi trafiği de yoğun. Erdoğan bu hafta Balkanlarda olacak. Ayrıca bu ay hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hem de Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılacak. Bu ziyaretler de kabinede değerlendirilecek başlıklardan.