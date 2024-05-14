KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündeminde hangi başlıklar var? Emekli ve memur zammı...

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" Sorusu yeni haftanın gündeminde. Kamuoyu tarafında Kabine Toplantısı dikkatle beklenirken, özellikle emekli ve memur zammı için de beklentiler sürüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, konu başlıkları neler?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı en son 6 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Yapılan toplantıda öğretmen atamaları hakkında açıklamalara yer verilmişti. Şimdi ise gözler yeni Kabine Toplantısına çevrildi!
Genellikle iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta yani 20 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşmesi ön görülüyor.
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA GÜNDEM ÖĞRETMEN ATAMALARI OLDU!
6 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada,
"Bugün ayrıca atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu da mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve Ekonomi kurmaylarımıza son 1 kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek, bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa bakanımız açıklayacaktır'' demişti.
9. YARGI PAKETİ KABİNE GÜNDEMİNDE BEKLENİYOR
Yargıda yapılacak değişiklikler üzerine son aşamaya gelen 9. Yargı Paketi Bakan Yılmaz Tunç'un liderliğinde takip ediliyordu. Kabine Toplantısı konuları arasında yargı paketinin maddelerinin de olması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son günlerde gerçekleştirdiği ikili temasların toplantıda yer bulması bekleniyor.