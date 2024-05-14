KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündeminde hangi başlıklar var? Emekli ve memur zammı...

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" Sorusu yeni haftanın gündeminde. Kamuoyu tarafında Kabine Toplantısı dikkatle beklenirken, özellikle emekli ve memur zammı için de beklentiler sürüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, konu başlıkları neler?