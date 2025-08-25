Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Ağustos 2025 Kabine gündeminde neler var?

Kabine, 25 Ağustos 2025 (bugün) toplanacak. Ekonomi, eğitim, sağlık ve dış politika başta olmak üzere birçok kritik konu gündemde olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi başlıklar ele alınacak?
Kabine Toplantısı, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nın saat 15.00'te veya 15.30'da başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla bugün Okçular Vakfı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacak. Ayrıca bugün toplanacak olan kabine Bitlis'te yapılacak.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi dolayısıyla Bitlis'e gideceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağı öğrenildi.
Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır.
Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."