Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? İşte Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı konuları tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Terörsüz Türkiye, dış politika ve ekonomi başlıkları altında değerlendirilecek olan konularla ilgili olarak Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var gibi sorular araştırma konusu oluyor. İşte Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri;
17 KASIM KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
Gündemde öne çıkan başlıklar şunlar olacak:
- Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçak kazası ve 20 askerin şehit olduğu olayla ilgili son durum,
- "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında PKK'nın silah bırakma kararı sonrası atılacak adımlar,
- Ekonomide son gelişmeler ve enflasyonla mücadele,
- Gazze ve Suriye'deki son durum, insani yardım faaliyetleri ve diplomatik girişimler.
GAZZE
Dış politika başlığının odağında ise aylardır süren Gazze'deki insani kriz bulunuyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgede her geçen gün daha da ağırlaşan tablo karşısında Türkiye'nin yeni adımlar atması gündemde.
Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü arabuluculuk trafiği, İnsani yardım koridorunun genişletilmesi, Sahadaki kritik ihtiyaçların hızla karşılanması, Gazze'nin savaş sonrası yeniden imarı için uluslararası işbirliği, Filistin'e yönelik siyasi ve insani desteğin artırılması.
EKONOMİ
Yoğun güvenlik ve dış politika gündeminin yanında ekonomi de Kabine'nin güçlü başlıklarından biri olacak.
Hükümetin kararlılıkla sürdürdüğü enflasyonla mücadele kapsamında: Fiyat istikrarında gelinen nokta, Temel gıda ürünlerindeki fiyat seyri, Kamu mali disiplinine ilişkin yeni tedbirler, Orta Vadeli Program'ın 2025'e dönük hedefleri, Dar gelirliyi korumaya yönelik atılacak destek adımları değerlendirilecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yaparak alınan kararları açıklaması bekleniyor.