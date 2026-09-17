Kabloları boyalı araçlarla kaçırdılar! 10 milyonluk vurgun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Çankaya, Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayının failleri belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinde şüphelilerin özellikle gece saatlerinde 5-6 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri tespit edildi. İş yeri ve inşaat alanlarına giren şüphelilerin, elektrik kablolarını kısa sürede araçlara yükleyerek bölgeden uzaklaştıkları belirlendi. Şüphelilerin bazı olaylarda kabloların yanı sıra elektronik eşya ve el aletlerini de çaldıkları ortaya çıktı.