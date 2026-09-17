Kabloları boyalı araçlarla kaçırdılar! 10 milyonluk vurgun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Çankaya, Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayının failleri belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinde şüphelilerin özellikle gece saatlerinde 5-6 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri tespit edildi. İş yeri ve inşaat alanlarına giren şüphelilerin, elektrik kablolarını kısa sürede araçlara yükleyerek bölgeden uzaklaştıkları belirlendi. Şüphelilerin bazı olaylarda kabloların yanı sıra elektronik eşya ve el aletlerini de çaldıkları ortaya çıktı.
ARAÇLARI AYAKKABI BOYASIYLA KAMUFLE ETTİLER
Şebekenin hırsızlık sırasında kullandığı yöntem ise polis ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, akrabalarına ait araçların plakalarını söktükleri, ardından araçları kamera bulunmayan ıssız noktalara götürdükleri belirlendi. Şüphelilerin burada araçların çeşitli bölümlerini ayakkabı boyasıyla boyayarak görünümünü değiştirdikleri, hırsızlıkların ardından ise araçları yeniden eski haline getirdikleri tespit edildi. Yaklaşık 10 milyon lira değerindeki kablo ve malzemeleri hedef alan şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlıklara ilişkin görüntü ve delillerin titizlikle incelenmesi sonucu kimlikleri belirlendi.
10 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN 7 TUTUKLAMA
Şüphelilerin yakalanması için 15 Eylül'de 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında çok sayıda suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş uzun süreli hapis cezaları bulunan kişilerin de olduğu tespit edildi.