Kabotaj Bayramı Beşiktaş’ta kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 100. yılında coşkuyla kutlandı. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

GEMİLERİ KARADAN YÜRÜTMÜŞ BİR MİLLETİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bizler için denizci millet olma ülküsü sadece bir hedef değil, atalarımıza ve aziz milletimize karşı en kutsal görevlerimizden birisidir. 1 Temmuz 1926'da Kabotaj Kanunu ile yabancı devletlerin Türk Deniz ticaretindeki hakimiyeti sona ermiş, kıyılarımız ve limanlarımız Türk Bayrağı altında Türk gemileri ve Türk firmaları ile yönetilmeye başlamıştır. Bu yıl 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, milletimizin denizlerine ve denizciliğe verdiği önemin en büyük ispatlarından biridir. Bizler gemileri sadece denizden değil, karadan bile yürütmüş, tarihe damgasını vurmuş bir milletiz. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte dünya petrol arzının önemli bölümünü etkileyen gelişmeler enerji fiyatlarını zorladı. Biz ateş çemberinin ortasında bile kesintisiz ve emniyetli denizciliğin merkezi olan bir güven adası olduk."

SON 300 YILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİ

İstanbul Valisi Davut Gül, "Şu an denizciliğimiz son 300 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. Türkiye'yi 6 mile, 12 mile hapsetme senaryoları ortadan kalktı. Kabotaj Bayramı'nızı kutluyor ve hepinize saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

DENİZLERE HAKİM OLAN CİHANA HAKİM OLUR

Tümamiral Aziz Bakıoğlu, konuşmasında, "Atalarımız denizlerdeki güç mücadelesinde Osmanlı imparatorluğu döneminde uzun yıllar muzaffer olmuştur. Büyük Amiral Barbaros Hayrettin Paşa'nın 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur' anlayışıyla Osmanlı donanması 16'ncı yüzyılda özellikle Akdeniz'de gücünü arttırmış ve bu anlayışın önemini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA TÜRBESİ ZİYARET EDİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Boru Trampet Takımı ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bando Konseri icra edildi. Konserlerin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ziyaret edildi. Bakan Uraloğlu, anı defterini imzaladı.

15 GEMİ GEÇİŞ YAPTI

Programın son bölümünde ise deniz şehitleri için denize çelenk bırakıldı, denizde su gösterisi yapıldı ve Türk Bayrağı açıldı. 15 askeri geminin Boğazdan yaptığı geçişle birlikte program sona erdi.