Kaçak alkol operasyonu: 10 bin litre etil ve metil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, 28 Ekim 2025 tarihinde bir kargo firması aracılığıyla sevk edilmeye çalışılan 980 litre etil/metil alkol olduğu değerlendirilen sıvılara el konuldu. Ekipler, izini sürdükleri sevkiyatın Çatalca ilçesinde bulunan bir depoyla bağlantılı olduğunu belirledi.

ALKOL YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERE DE EL KONULDU

Söz konusu depoda yapılan aramada; 10 bin 500 litre etil/metil alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 6 adet karbon filtreleme cihazı, 375 kilogram karbon, elektrikli şeritleme ve paketleme/streçleme cihazları, 2 hava kompresörü, 8 nozollu dolum makinesi, 768 adet 5 litrelik boş teneke, 420 adet siyah renkli 5 litrelik boş bidon, 2 bin adet "Eclipse" ibareli etiket ele geçirildi.

9 GÖZALTI

Depoda bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.