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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Kaçak babanın bir kızı daha ortaya çıktı

İzmir’de iki kardeşin babalık davası açtığı Zeki Sabuncu’nun Hollanda’da Reyhan isimli bir kızı daha olduğu ortaya çıktı. Sabuncu’nun tüm servetini kızının üzerine yaptığı belirlendi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kaçak babanın bir kızı daha ortaya çıktı
SABAH, İzmir'de 186 milyonluk servete sahip işadamı Zeki Sabuncu'nun DNA testiyle iki çocuğunun daha olduğunun ortaya çıkmasının ardından yeni detaylara ulaştı. İşadamı Sabuncu'nun Hollanda'da resmi olarak evlendiği ortaya çıktı. İzmir'deki iki kardeşin 24 yıl sonra açtıkları dava ile Sabuncu'nun babaları olduğunu kanıtlamalarının ardından, işadamının Hollanda'daki evliliğinden Reyhan isimli kız çocuğunun olduğu anlaşıldı. Sabuncu'nun servetini kaçırmak için üzerindeki tüm mal varlığını kızı Reyhan Sabuncu'nun üzerine yaptığı öğrenildi.



İzmir'de yaşayan T.Ç. ile ablası B.Ç.'nin avukatı Varol Turbay, Sabuncu'ya açılan 350 bin liralık manevi tazminat davasının ise sürdüğünü belirterek, "Servetini İzmir'deki kardeşlerden kaçırmak için Hollanda'daki kızının üzerine yapmış. Biz de gereken hukuki girişimlerde bulunacağız. Kazandığımız bu davada bir ilki yaşadık. Yurtdışında ilk kez DNA alınmış oldu. Hollanda polisi, Sabuncu'yu bir hafta içinde yakalayarak DNA örneğini alıp Türkiye'ye gönderdi. İzmir Adli Tıp Kurumu da çok seri bir şekilde sonuç bildirdi" dedi.

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Kaçak babanın bir kızı daha ortaya çıktı
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