Kaçak binaya beton satana da ceza

Dilovası Belediyesi, deprem felaketinin ardından kaçak yapılara karşı önlemleri artırdı. Yeni kararlar alarak kaçak yapılaşmaya savaş açtıklarını söyleyen Başkan Hamza Şayir "İlçemiz genelinde yaptığımız denetimler sırasında, bölgemizdeki hazır beton firmaları tarafından yapı ruhsatı veya herhangi bir izni olmayan kaçak yapılara hazır beton verildiği ve bunun vatandaşları kaçak yapıya teşvik ettiğini ve bu durumun kaçak yapılarla mücadeleyi oldukça zorlaştırdığını gördük.Ruhsatsız ve kaçak olarak yapılmak istenen yapılara beton verilmemesi dahi kaçak yapı faaliyetlerini büyük ölçüde sonlandıracak bir girişim" dedi. Şayir "Bu sebeple aldığımız karar doğrultusunda, ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılan bu tür yapılara hazır beton satışının yapılması, pompa tedariki sağlanarak döküldüğünün tespit edilmesi durumunda, İmar Şehircilik Müdürlüğümüz ve Zabıta ekiplerince araçlar görüldüğü yerde bağlanacak, idari para cezası uygulanarak gerekli yasal işlemler yapılacak ve savcılığı suç duyurusunda bulunulacak" diye konuştu.Bu kararla amaçlarının beton firmalarını cezalandırmak olmadığını aktaran Şayir, ruhsatsız yapılara beton firmalarının beton dökmesini engellemeyi ve vatandaşları tamamen sağlıklı ve güvenli yapılaşmaya yönlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. AA