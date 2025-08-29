Kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama

İstanbul'da kaçak pırlanta soruşturmasında Kapalıçarşı'da 23 işyerine düzenlenen operasyonda 40'ın üzerinde şüpheli gözaltına alınmıştı. Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirilmişti. Kaçak yollarla ülkeye değerli taş, pırlanta, takı vb. ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan kişilere yönelik pazartesi günü başka bir operasyon düzenlenmişti.