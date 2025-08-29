Haberler Yaşam Haberleri Kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Giriş Tarihi: 29.8.2025 22:27

İstanbul’da yürütülen kaçak pırlanta operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olan pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirilen operasyon neticesinde 30 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da kaçak pırlanta soruşturmasında Kapalıçarşı'da 23 işyerine düzenlenen operasyonda 40'ın üzerinde şüpheli gözaltına alınmıştı. Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirilmişti. Kaçak yollarla ülkeye değerli taş, pırlanta, takı vb. ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan kişilere yönelik pazartesi günü başka bir operasyon düzenlenmişti.

DEV OPERASYONUN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler. Savcılık ifadelerinin ardından 34 şüpheli tutuklama, 8 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin sorguları tamamlandı. 30 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ev hapsi şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verirlirken diğer 8 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli serbest bırakıldı.

