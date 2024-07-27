Haberler Yaşam Haberleri Kaçak sigara baskını… Üretim makineleriyle yakaladılar
Giriş Tarihi: 27.7.2024 10:37

Kaçak sigara baskını… Üretim makineleriyle yakaladılar

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sigara ve tütün kaçakçılığı yapan iki kişiyi yakaladı. 157 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Kaçak sigara baskını… Üretim makineleriyle yakaladılar

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Çatalca Ferhat Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak sigara ve kaçak tütün imalatı yapılarak piyasaya sürülmek istendiğini ve araçla İstanbul'un farklı noktalarına sevkiyat yapılacağını tespit etti. F.K. ve U.A. isimli iki kişi yakalandı. Yapılan detaylı aramalarda 58 bin dal sigara, sigara üretiminde kullanılan iki havalı sessiz kompresör, sigara üretiminde kullanılan dört doldurma makinesi, çuval ve kartonlar içerisinde toplamda 157 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak sigara baskını… Üretim makineleriyle yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA