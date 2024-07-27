Kaçak sigara baskını… Üretim makineleriyle yakaladılar

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Çatalca Ferhat Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak sigara ve kaçak tütün imalatı yapılarak piyasaya sürülmek istendiğini ve araçla İstanbul'un farklı noktalarına sevkiyat yapılacağını tespit etti. F.K. ve U.A. isimli iki kişi yakalandı. Yapılan detaylı aramalarda 58 bin dal sigara, sigara üretiminde kullanılan iki havalı sessiz kompresör, sigara üretiminde kullanılan dört doldurma makinesi, çuval ve kartonlar içerisinde toplamda 157 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.