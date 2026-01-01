Kaçak sigara cinayetinde flaş ifade: Kargo şubesi müdürünü bu yüzden öldürmüş!

'KOLİLERDE HEDİYELİK EŞYA VARDI'

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evinde saklandığı belirlenen Yiğit, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen Yiğit, ifadesinde, "Kolilerin içerisinde hediyelik eşya vardı. 10 koliyi, firmaya aracılık eden Ömer D.'ye verdim. Ömer, bir süre sonra kargonun şubede kaybolduğunu söyledi. Şubeye giderek zararımın karşılamasını istedim ancak Kamil bana küfretti" dedi.