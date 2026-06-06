Kaçak tütün çetesi çökertildi

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'un Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan ilçeleri ile Adıyaman ilinde önceden tespit edilen 22 ikamet ve 25 işyeri olmak üzere toplam 47 ayrı adrese eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında şebeke üyesi olduğu belirlenen 24 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

35 MİLYON LİRALIK MALZEME

Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak tütün yapımında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 35 milyon lira olan devasa miktarda malzeme ve cihaza el konuldu. Şebekenin deposundan adeta bir fabrika çıktı. 1 milyon 762 bin 600 adet boş makaron ve 684 bin 800 adet dolu makaron, 1 ton 486 kg kıyılmış tütün ile 237 kg nargile tütünü, 1.277.338 adet sigara sarma kâğıdı ve 9 bin adet boş sigara paketi, 6 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 bin 786 adet puro, 3 bin 923 paket elektronik sigara tütüne el konuldu.