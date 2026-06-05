Kaçak tütün şebekesine darbe! 47 adrese baskın, 22 gözaltı! 15 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde kaçak tütün mamullerinin dağıtımını yaparak haksız kazanç elde eden ve devleti vergi kaybına uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında kaçak tütün yapımında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 15.000.000 TL olan malzeme ele geçirilirken, 47 adreste yapılan eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul'un Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan ilçeleri ile Adıyaman ilinde önceden tespit edilen 22 ikamet ve 25 iş yeri olmak üzere toplam 47 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında şebeke üyesi olduğu belirlenen 22 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

15 MİLYON LİRALIK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak tütün yapımında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 15.000.000 TL olan devasa miktarda malzeme ve cihaza el konuldu. Şebekenin deposundan adeta bir fabrika çıktı.



1.762.600 adet boş makaron ve 684.800 adet dolu makaron

1 ton 486 kg kıyılmış tütün ile 237 kg nargile tütünü

1.277.338 adet sigara sarma kağıdı ve 9.000 adet boş sigara paketi

6.520 paket gümrük kaçağı sigara ve 5.786 adet puro

3.923 paket elektronik sigara tütünü, 511 adet cihaz ve 195 adet likit

Seri üretimde kullanılan 8 adet sigara sarma makinası, 4 adet kompresör ve 1 adet hassas tartıya el konuldu.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.