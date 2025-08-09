Kaçaklıkta 1 aylık bilanço: 178 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık Olayları ve Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında, Temmuz ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen faaliyetlerde; 121 olaya müdahale edilerek 178 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda kaçak alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddenin yanı sıra 300 kilogram kaçak çay, 5 bin 150 paket kaçak sigara, 180 adet elektronik sigara, 749 kilogram kaçak tütün, 80 bin adet makaron, 159 kilogram kaçak nargile tütünü, 596 adet gümrük kaçağı elektronik malzeme, 89 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 28 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 89 adet mermi ve 92 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 138 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.