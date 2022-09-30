Haberler Yaşam Haberleri Kaçırılan kitabe anavatanına döndü
Giriş Tarihi: 1.10.2022

Kaçırılan kitabe anavatanına döndü

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Kaçırılan kitabe anavatanına döndü
Yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılan ve Hollanda'da bir müzayedede satışa konulan Şile Bozgoca Camii Kitabesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla dün Türkiye'ye getirildi.- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenecek eserin iade sürecine, yazıtta adı geçen Hurşit Bey'in Şile'de yaşadığının, burada defnedildiğinin belgelenmesi ve köyün yaşlılarının yazıtı hatırladıklarını beyan etmelerinin önemli katkısı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise 2021 yılında skandal bir uygulamaya imza atarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışışleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na haber vermeden kaçırılan milli serveti Hollanda'daki müzayedede satın almaya kalkışmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
TOKİ kura çekimi takvimi 2022: TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları
Aile Destek Paketi başvuru ekranı: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçırılan kitabe anavatanına döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA