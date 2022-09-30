Kaçırılan kitabe anavatanına döndü

Yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılan ve Hollanda'da bir müzayedede satışa konulan Şile Bozgoca Camii Kitabesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla dün Türkiye'ye getirildi.- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenecek eserin iade sürecine, yazıtta adı geçen Hurşit Bey'in Şile'de yaşadığının, burada defnedildiğinin belgelenmesi ve köyün yaşlılarının yazıtı hatırladıklarını beyan etmelerinin önemli katkısı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise 2021 yılında skandal bir uygulamaya imza atarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışışleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na haber vermeden kaçırılan milli serveti Hollanda'daki müzayedede satın almaya kalkışmıştı.