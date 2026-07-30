Kaçış güzergahından iz sürerek yakaladılar

İstanbul Emniyeti; Fatih İlçesi Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki bir işletmenin bir silahlı saldırgan tarafından kurşunlanması üzerine harekete geçti. Olay gece saat 03.35'te gerçekleşti. Detaylı bir inceleme başlatan ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; silahlı saldırganın kaçış güzergahını belirledi. Güzergahın üzerindeki bütün kameraların görüntüleri titizlikle incelendi ve silahlı saldırganın açık kimliği ve ikamet adresi belirlendi.

Kaçan silahlı saldırgan, olayın üzerinden 24 saat geçmeden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce yakalandı. Gözaltına alınan 23 yaşındaki saldırgan F.Y.'nin Sahil Kennedy Caddesi üzerindeki bir yeşillik alana attığı suç aleti silah da bulundu. Suç aleti olan silah incelemeye alındı. Olayın ise alacak-verecek meselesinden dolayı yaşandığı ortaya çıktı. "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Mala Zarar Verme" suçlarından gözaltına alınan silahlı saldırgan yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.