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Giriş Tarihi: 21.6.2022 20:01 Son Güncelleme: 21.6.2022 20:12

Kaçkar Dağları'nda yaralanan kadın dağcı ekipler tarafından kurtarıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kaçkar Dağları’nda yaralanan kadın dağcı ekipler tarafından kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağlarında grup arkadaşlarıyla birlikte tırmanış yapan kadının başına taş düşmesi sonucu yaralandı.Yaralı kadın, bölgeye gelen ekipler tarafından alınarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Olay, İlçeye bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağları bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dağcılık Kulübü üyesi olan Melike Görgülü grubuyla beraber yürüyüş yaptığı esnada kafasına kaya parçası düştü. Kafasından yaralanan Görgülü, arkadaşları tarafından uygun bir bölgeye getirilerek sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Dağın sisli olması nedeniyle askeri helikopter hareket edemeyince AFAD, JAK, 112 Acil Sağlık ve UMKE tarafından oluşturulan 11 kişilik kurtarma ekibi araçlarla bölgeye hareket etti. Araçla belli bir bölgeye kadar gelen ekipler araçlarını bırakarak 3 bin rakımın üzerindeki bölgeye yaklaşık 1 saatlik yürüyerek yaralı kadına ulaştı.

Yaralanan dağcı, Avusor Yaylası'na getirilerek ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Görgülü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaçkar Dağları'nda yaralanan kadın dağcı ekipler tarafından kurtarıldı
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