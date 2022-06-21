Kaçkar Dağları’nda yaralanan kadın dağcı ekipler tarafından kurtarıldı

Olay, İlçeye bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağları bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dağcılık Kulübü üyesi olan Melike Görgülü grubuyla beraber yürüyüş yaptığı esnada kafasına kaya parçası düştü. Kafasından yaralanan Görgülü, arkadaşları tarafından uygun bir bölgeye getirilerek sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Dağın sisli olması nedeniyle askeri helikopter hareket edemeyince AFAD, JAK, 112 Acil Sağlık ve UMKE tarafından oluşturulan 11 kişilik kurtarma ekibi araçlarla bölgeye hareket etti. Araçla belli bir bölgeye kadar gelen ekipler araçlarını bırakarak 3 bin rakımın üzerindeki bölgeye yaklaşık 1 saatlik yürüyerek yaralı kadına ulaştı.

Yaralanan dağcı, Avusor Yaylası'na getirilerek ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Görgülü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.