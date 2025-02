KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, Malatya’daki Kadın Destek Merkezi’ni ziyaret etti

Kadın Destek Merkezi'nde depremzede kadınlarla ve temsilcilerle bir araya gelen Gümrükçüoğlu, merkezlerin ilkini 2022'de İstanbul'da kurduklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki Kadın Destek Merkezlerinin oluşturulma aşamalarını anlatan Gümrükçüoğlu, din, dil, ırk gözetmeden kadınlara sosyal anlamda destek verdiklerini, ihtiyacı olanlara psikolojik yardımda da bulunduklarını ifade etti.

Gümrükçüoğlu, okulunu bitirmek isteyenlere ve okuma yazması olmayanlara eğitim desteği de verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Kurslar açtık ve tam 'Bu merkezleri Anadolu'da da yaysak ne kadar güzel olur.' diye düşünürken ne yazık ki 6 Şubat depremi oldu. Depremin beşinci günüydü apar topar birkaç arkadaşımızla ihtiyaçları tespit etmek için deprem bölgesine geldik. Tabii çok büyük bir karmaşaydı. Pek çok STK, vakıf, gönüllü kuruluş bu bölgeye gelmişti. Biz de o dönem bir çadır kurarak Kahramanmaraş'ta başlamıştık. Ne yaparız bilmiyorduk açıkçası, çünkü KADEM bir yardım kuruluşu ya da sosyal yardım yapan bir vakıf değil, kadın hakları üzerine çalışan bir vakıf ama o dönem tüm vakıflar bölge insanına yardım için koşmuştu. Bizim de 'Kadınların ne ihtiyacı var en azından bunları tespit ederiz, oraya da bir kahve makinası koyarız gelen bir kahve içer, sohbet eder.' diye başladığımız bir yolculuktu. Bugün itibarıyla deprem bölgesinde dört farklı ilde Kadın Destek Merkezimiz var."

İstanbul'da dahil 5 merkezde 10 bin 288 kadına ulaşıldığını dile getiren Gümrükçüoğlu, "Kadınlara 3 bin 800 saat eğitim vermişiz. Direkt psikolojik destek verdiğimiz 1172 kadın var. Tabii herkes aynı düzeyde değil kiminin çok ciddi anlamda travma geçmişi oluyor. Yakınlarını kaybetmiş olabilir, evini zaten kaybetmiş, onlara psikolojik destek bu anlamda çok kıymetli. İstihdama kazandırdığımız, iş hayatına girmek için kendini güçlü hisseden 50'den fazla kadın oldu. Bu sayılar genel olarak baktığımızda bize çok ümit veriyor." ifadelerini kullandı.

"GÖNÜL İSTER Kİ 81 İLİN HEPSİNE AÇALIM"

Gümrükçüolu, Kadın Destek Merkezlerine kabulde herhangi bir ön şart bulunmadığını vurgulayarak, kadınlara talepleri doğrultusunda "Ben artık iyi oldum, artık oraya gelmeme gerek yok." diyene kadar destek olunduğunu kaydetti.

KADEM'in ülke genelinde 55 temsilciliğinin bulunduğuna dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Gönül ister ki bu Kadın Destek Merkezlerini 81 ilin hepsine açalım. Çünkü bu 5 merkezden gelen cevaplar bizi o kadar mutlu etti ki her ilin buna ihtiyacı var, bizim de buna ihtiyacımız var. Çünkü siz bir insana fayda sağladığınızda en az karşı taraf kadar mutlu oluyorsunuz, bu psikolojik bir şey. Her iyi haber aldığımızda kendimizi mutlu hissediyoruz. 'Problemleri aştım, artık daha iyiyim.' diyen her kadın bize çok şey katıyor." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, deprem bölgesine bugüne kadar 12 milyon lira civarında ayni yardım yaptıklarını sözlerine ekledi.

Depremzede kadınlar da KADEM ile tanışma hikayelerinden bahsederken, zorlu geçen bir süreçte Kadın Destek Merkezinden aldıkları desteklerin kendilerini iyileştirdiğini anlattı.