KADEM kadın cinayetlerini durdurmak için “şiddete karşı hep birlikte” kampanyasını başlattı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl odağına kadın cinayetlerini aldı. "Şiddete Karşı Hep Birlikte" adıyla yürüttüğü kampanyayı ve kampanyanın sembolü olan Turuncu Noktayı, bu akşam İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıttı.

"TOPLUM NEREYE BAKARSA, ORASI DEĞİŞİR"

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, kampanyanın ekran yüzü olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, medya mensupları, ünlüler ve çok sayıda davetli lansmana katıldı.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kampanya ile ilgili yaptığı konuşmada şiddetin fark edilmeyen küçük belirtilerle ilerleyen bir süreç olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Kadına yönelik şiddet bir günde başlamıyor; psikolojik baskıyla başlıyor, ekonomik kısıtlamayla devam ediyor ve çoğu zaman en ağır noktada kadın cinayetine dönüşüyor. Biz bugün nereye baktığımızı yeniden belirliyoruz. Çünkü toplum, bireylerin baktığı yere bakar. Biz şiddetin üzerine birlikte dönersek hiçbir kadının sesi duyulmazlığa mahkûm olmaz."

TURUNCU NOKTA ORTAK ÇAĞRI

Bayraktar ayrıca kampanyada kullanılan Turuncu Nokta'nın sadece bir sembol değil, ortak bir duruş olduğunun altını çizdi. Bayraktar Turuncu Nokta ile ilgili olarak "Turuncu nokta, 'Ben bu mücadelede varım, sessiz kalmam' diyen herkes için ortak bir çağrıdır. Umudun, duyarlılığın ve değişimin işaretidir." şeklinde konuştu.

İMİRZALIOĞLU: "SESSİZLİK ŞİDDETİN BÜYÜMESİNE İZİN VERİR"

KADEM'in kadın cinayetleri ve şiddete dair yürüttüğü kampanyanın ekran yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu ise şiddete karşı toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek "Bir kadının yaşadığı şiddet yalnızca onun değil, çocuklarının, ailesinin, toplumun meselesidir. Sessizlik, şiddetin büyümesine izin verir. O yüzden bugün bir noktaya değil, bir hayata dokunuyoruz. Hep birlikte dur dediğimizde gerçekten hayat değişir. Toplumca karın cinayetlerini azaltmanın zamanı geldi. Kadına yönelik şiddete karşı emeklerine teşekkür ederim." dedi.





"YARINLARIMIZI KURTARALIM"

Hayatları bir günde değişen ve kızlarını bir cinayetle kaybeden ailelerden biri olan Beyhan Cengiz çiftti de programa katıldı. Beyhan Hanım, bir konuşma yaparak "Başak bir canı tarafından sokak ortasında katledildi: 25 Kasım'da elele hepbirlikte mücadele ederek soruna kesin çözüm bulmalıyız. Özellikle kadınlarımız en çok güvende olması gereken kadınlar en yakınları tarafından şiddet görmekte. Siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir kadın bunu hak etmiyor. Evlatlarımızın korunmasını istiyoruz. Öncelikle anne balar evlatlarını yetiştirirken sorumluluklarının bilincinde olmalı. Biricik Başak'ım hayatını kaybetti, bir caninin kılıcından koruyamadım. Şunu anlamakta zorlanıyorum cadde sokaklarımı güvenliliğini yitirdi. Herkes üzerine gelen sorumluluğu yerine getirmeli. Hiçbir annenin evlat acısını yaşamasını istemiyoruz. Tek dileğim bu tür davaların ivedilikle çözülmesi… Yarınlarımızı kurtararım." dedi.

KAMU SPOTU: "TOPLUMUN DURUŞU YAŞATIR"

KADEM'in hazırladığı kamu spotu, bu yıl kampanyanın ana temasını güçlü bir görsel anlatımla ortaya koyuyor. Spotta, bir kadın cinayetinin ardından olay yerine gelen doktor, polis ve annelerini kaybeden çocukların verdiği tepki canlandırılıyor; hemen ardından cenaze namazını kıldıran İmam "Kim bir hayat kurtarırsa, tüm dünyayı kurtarmış gibi olur" ayetini hatırlatarak kadın cinayetleriyle mücadelenin önemine vurgu yapıyor. Filmin finalinde ünlü oyuncu Kenan İmirzalaoğlu, "Şiddete karşı hep birlikte durabiliriz" mesajıyla ekranda beliriyor ve turuncu rozetini göstererek farkındalık çağrısında bulunuyor. Kamu spotu televizyon kanallarında, dijital mecralarda, açık hava ekranlarında ve KADEM'in 56 temsilciliğinde yıl boyunca yayınlanacak.

BU YILIN ODAĞI: KADIN CİNAYETLERİ

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde her yıl 50 binden fazla kadın öldürülüyor. Türkiye'de yalnızca 2023 yılında 308 kadın, 2024'ün ilk altı ayında ise 166 kadın yaşamını yitirdi. KADEM'in "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası, kadın cinayetlerinin ancak toplumsal dayanışma, duyarlılık ve ortak sorumluluk anlayışıyla önlenebileceği mesajını taşıyor.

KAMPANYANIN SEMBOLÜ: TURUNCU NOKTA

Turuncu nokta; umudu, iyileşmeyi, duyarlılığı ve kadına yönelik şiddete hep birlikte 'dur' deme iradesini temsil ediyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in şiddetle mücadelede kullandığı uluslararası renk olan turuncu, kampanyanın görsel kimliğini oluşturuyor. Kampanya Türkiye geneline yayılıyor. Kamu spotu ve kampanya içerikleri, KADEM'in 56 temsilciliği aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırılacak. Yıl boyunca dağıtılacak turuncu rozetler, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede ben de varım" diyen herkes için ortak bir duruş olacak.

KADEM 12 YILDIR ŞİDDETLE MÜCADELENİN ÖNCÜSÜ

KADEM, 12 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında şiddetle mücadele amacıyla eğitimler, bilinçlendirme faaliyetleri ve kampanyalar yürütüyor. Bugüne kadar hayata geçirilen kampanyalar arasında "Sen Varsan Şiddete Yer Yok", "Şiddete Göz Yumma", "Şiddete Hakkın Yok", "Şiddetin Bahanesi Olmaz", "Yasaya Tutun (6284 farkındalığı)", "Şiddetsiz Toplum, Güvenli Gelecek" ve "Şiddete Seyirci Kalma (medyada şiddetin dili)" var. KADEM, bu çalışmalarla şiddetin hiçbir türünün "küçük" ya da "önemsiz" olmadığını; her şiddet davranışının zincirin bir sonraki halkasını oluşturduğunu vurgulamaya devam ediyor.