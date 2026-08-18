Kadem’den anlamlı yarışma

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen "Güzellik Algıları" temalı fotoğraf yarışması için başvurular alınmaya başlandı. Yarışma kadınların bedenleri ve kimlikleri üzerinde etkili olan güzellik kalıplarını görünür kılmak amacıyla hayata geçirildi. Yarışma ile güzellik endüstrisi tarafından üretilen standartların kadınlar üzerindeki etkilerinin sorgulanması hedefleniyor. Yarışmaya yapay zekâ kullanılarak üretilen fotoğraflar kabul edilmeyecek. AA