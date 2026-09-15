KADEM’den Türkiye’nin üreten kadınlarına destek: Anadolu’nun 8 kadın kooperatifine 1 milyon 200 bin TL destek

Türkiye'nin bir çok noktasında kurdukları kooperatiflerle üretim yaparak hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sunan kadın üretim kooperatiflerine başlattığı KooPro projesiyle destek veren Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), destek verdiği kadın kooperatifleri ile İstanbul'da bir araya geldi. KADEM'in Üsküdar'daki binasında gerçekleştirilen etkinliğe Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ile KooPro projesi kapsamında destek verilen Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın üretim kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileri katıldı. Törende KooPro projesi kapsamında 8 kadın kooperatifine toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik destek verildi.

KUŞADASI'NDA 71 KADINLA ÜRETİM

2017 yılında kurdukları Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAK) ile 71 kadın ortakla birlikte ilçede hediyelik eşya üretimi yaptıklarını anlatan KADEM'ın KooPro projesinden ekipman desteği alan Şerife Atınç, "Amacımız Kuşadası'na özgü hediyelik eşya üretmekti. Şuan 71 kadın ortakla birlikte üretim yapıyoruz. Atölyelerimizde baskılı ve nakışlı şallar, çantalar, ççeşitli tekstil ürünleri, seramik fincan ve tabaklar ve ev aksesuarları üretiyoruz" dedi.

KADIN ELİYLE HAŞHAŞLI ÇİKOLATA

Afyon'un Evciler ilçesinde kurdukları Evciler Kadın Kooperatifi ile 14 ortak ve 9 çalışan ile birlikte çalışan Kezban Bozan, "Afyonkarahisar Evciler'den geliyoruz. Bugün kademi yaptığı programla ilçemizi ve kooperatifimizi özellikle tanıtmak için buradayız. Yaklaşık 5 yıldır üretim yapıyoruz. Çikolatayı Afyonkarahisar'ın haşhaşıyla buluşturduk. Şu anda haşhaşlı çikolata üretimimiz var" diye konuştu.

GELENEKSEL ÜRÜNLERİ YENİDEN ÜRETİYORLAR

Nevşehir'in Çat kasabasından gelen ve köylerde yapılan geleneksel ürünlerin üretimini yaparak bu ürünleri kendi imkanlarıyla yapamayacak olanlara satışını yaptıklarını anlatan Ferfene Çat Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi temsilcisi Şermin Salgın, "Nevşehir Çat Kasabası'ndan geliyoruz. Kadınlar olarak birleştik, sosyalleştik, üreterek hem yiyoruz hem çevremize yedirmeye çalışıyoruz. Asıl amacımız da burada kültürel ürünlerini değerini kaybettirmeden gelecek nesillere aktarabilmektir. Yöremizin coğrafi işaret özelliğinden dolayı salamur yaprağımız sonra üzümlerimiz var. Biz bunların üretimlerini devam ettirmek istiyoruz. Elimizdeki kaynak neyse onun üzerinden üretim yapıyoruz. Mantı makarna eriştelerimiz İç Anadolu bölgesinde çok tüketilirler. Bunları da çocukların sağlıklı bir şekilde yiyebilmeleri adına içine katlı maddesi katılmadan üretiyoruz. artık insanlar bunları evlerinde yapamıyorlar. Onlara bu ürünleri ulaştırmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

8 KADIN KOOPERATİFİNE 1 MİLYON 200 BİN TL DESTEK

Programda konuşan ve başlattıkları KooPro projesini anlatan KADEM Yönetim Kurucu Başkanı Canan Sarı, "Bizler kadının güçlenmesini, hayatın tüm alanlarını kapsayan bütüncül bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Eğitim, istihdam, girişimcilik, karar alma mekanizmalarına katılım, bunun yanında aile ve sosyal hayat, bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Ekonomik güçlenme ile kadının kendi hayatına olduğu kadar ailesine ve içinde bulunduğu topluma da değer katıyor.Kadın kooperatifleri Anadolu'nun birikimini ekonomik değere dönüştürüyor. Yöresel lezzetler, geleneksel sanatlar, zanaatlar , bilgi birikimi kadının emeğiyle buluştuğunda yeniden hayat buluyor. Böylece hem kadınların ekonomik hayata katılımı artıyor, hem de kültürel değerlerimizin yaşamasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor. KooPro ile kooperatiflerin yalnızca ürünlerin değil, iş yapma kapasitelerini de güçlendirerek bir ekosistem oluşturmaya hedefledik. Elbette bu dayanışmanın somut bir karşılığının olması, kooperatiflerimizin büyüme yolculuğunda ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşabilmesi de çok önemli. Bu kapsamda bugün 8 kooperatifimize toplamda 1 Milyon 200 bin TL kıymet desteği takdim edeceğiz" dedi.

TİCARET BAKANI DESTEKLERİ ANLATTI

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığımızın görev alanında 34 farklı tipte 12 bin kooperatif bulunmaktadır. Amacımız Kooperatifçilik konusunda farkındalık, bilinirlik, tanıtım ve geliştirme çalışmalarını bir koordinasyon içinde yürütmektir. Eğitim programları, tanıtım programları, bilinçlendirme programları gerçekleştirildi. Bir çok yerde çalıştay yapıldı. Kadın istihdamının arttırılmasını sağlayacak bir iş pozitif projesi içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınız ile bir protokol imzaladık. Gerek yüz yüze gerekçe çevrim içi eğitimlerle sürekli olarak bir bilinçlendirme, yönlendirme, tanıtım faaliyetleri yürüttük. 2 yıl önce KADEM ile başlattığımız bu KADEM kooperatif projesi 2 yıldır başarıyla ilerledi. Bu pilot projenin ilki bugün tamamlanıyor. Biz ikincisine de hazırız. Çalışmak için sizlerin güçlü desteği ile iş birliğini çok önemsiyoruz ve takdir ediyoruz." diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından kadın kooperatif temsilcilerine destek çekleri verildi.