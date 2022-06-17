Kaderimin Oyunu final mi yapıyor? Star TV Kaderimin Oyunu bitti mi, 26 bölüm final bölümü mü?

Kaderimin Oyunu yeni bölümü ile bu akşam seyirci karşısında. Asiye Cemal'e dönerken Mahir aşık olmanın heyecanı içinde. Helin için işler zorlaşıyor. Fragmanın ardından "Kaderimin Oyunu final mi yapıyor?" sorusu yanıt aramaya başladı. Son dönemde birçok yapımın final kararı alması izleyiciyi bu yapım hakkında düşündürdü. Gözler Star TV ve yapımcıya dönerken akşam yayınlanacak 26. Bölüm bekleniyor. Peki, Kaderimin Oyunu final mi, sezon finali mi? İşte detaylar…
KADERİMİN OYUNU FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTTİ Mİ?
Star TV'nin yeni yapımlarından Kaderimin Oyunu 26. Bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Asiye ve Cemal yeniden evlenirken Mahir de aşkının peşinden gidiyor.
Peki, bu akşam Kaderimin Oyunu final mi, sezon finali mi?
KADERİMİN OYUNU 26. BÖLÜM ÖZETİ
Cemal'in Asiye'ye aşk itirafını duyan Helin kandırıldığını düşünmektedir. Öfkesine hakim olamayan Helin'e tüm acı gerçeği bir tokat gibi gösteren Nedret olur. Asiye'nin Cemal'i affetmesi üzerine daha fazla beklemek istemeyen Cemal harekete geçer. Herkese ve her şeye rağmen yan yana durmayı başaran Asiye ve Cemal masal gibi bir gelecek kurmak için adım atarlar…