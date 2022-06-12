Haberler Yaşam Haberleri KADES ve UYUMA aplikasyonlarını anlattılar
Giriş Tarihi: 12.6.2022 11:00 Son Güncelleme: 12.6.2022 11:27

KADES ve UYUMA aplikasyonlarını anlattılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
KADES ve UYUMA aplikasyonlarını anlattılar

İstanbul Ümraniye’deki Girişimci Kadın Festivali’ne katılan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; kadın vatandaşlara İçişleri Bakanlığı’nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucu İle Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirmeler yaparak broşürler dağıttı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde kadın vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

KADES ve UYUMA aplikasyonlarını anlattılar | Video

"Kadın Varsa Yarınlar Var" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projeleri kadın vatandaşlara anlatıldı.

Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda kurulan Girişimci Kadın Festivali'ne katılan İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; kadın vatandaşlara İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucu İle Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirmeler yaparak broşürler dağıttı. Kadınlara karşılaşabilecekleri olası olumsuz olaylarda yapmaları gerekenler anlatıldı. Uygulama yüklü olmayan kadınların cep telefonlarına KADES Uygulaması indirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
Survivor kim elendi, kim gitti? 11 Haziran 2022 SMS sıralaması ile Survivor'da adaya kim veda etti, iletişim ödülünü kim kazandı?
Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret zammı ile temmuz hesapları yapıldı! İşte yeni formüller ve rakamlar
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
Kurbanlık fiyatları 2022: Diyanet ile Kurban fiyatları ne kadar? Kurbanlık koyun, kuzu, inek, dana, koç, büyükbaş ve küçükbaş fiyatı ne kadar?
Sigaraya zam mı geldi? JTI, BAT, Philip Morris marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022
Bunlar nasıl Profesör? Boğaziçi Üniversitesi’nde bu da oldu
Son dakika: Hemşirelere çirkin taciz! Cinsel organını gösterip...
ARKADAŞINA GÖNDER
KADES ve UYUMA aplikasyonlarını anlattılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA