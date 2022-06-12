İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde kadın vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
KADES ve UYUMA aplikasyonlarını anlattılar | Video
"Kadın Varsa Yarınlar Var" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projeleri kadın vatandaşlara anlatıldı.
Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda kurulan Girişimci Kadın Festivali'ne katılan İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; kadın vatandaşlara İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucu İle Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirmeler yaparak broşürler dağıttı. Kadınlara karşılaşabilecekleri olası olumsuz olaylarda yapmaları gerekenler anlatıldı. Uygulama yüklü olmayan kadınların cep telefonlarına KADES Uygulaması indirildi.