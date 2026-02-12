KADES’e bastı bileziklerini kurtardı

Konya'da bir fabrikada işçi olarak çalışan 1 çocuk babası Halit Ö. (41), otomobil almaya karar verdi. Ancak parası yetmedi. Bunun üzerine geçen 4 Şubat'ta, eşi Zöhre Ö.'den (40) kolundaki bileziklerini istedi. Ancak genç kadın bu talebi reddetti. Bu duruma sinirlenen Halit Ö., tokatladığı eşini, kolundaki bilezikleri ve parmağındaki alyansı alıp evden kovdu. Zöhre E. de bir fırsatını bularak KADES uygulamasından yardım istedi. Kısa sürede eve ulaşan polisler, kadının şikâyeti üzerine Halit Ö.'yü gözaltına aldı.

TOKATLAYIP EVDEN KOVDU

Zöhre E. ifadesinde, "18 yıldır evliyim, 1 çocuğumuz var. Evde oturduğumuz sırada eşim kendisine otomobil alacağını söyleyerek, daha önce bana hediye olarak aldığı 3 altın bileziği istedi. Vermek istemeyince, 'O bilezikleri kendi paramla aldım. Senin hakkın değil. Seninle mi uğraşacağım' diyerek yanağıma iki tane tokat attı. Daha sonra sağ kolumda takılı olan bilezikleri ve alyansımı zorla çıkartıp cebine koydu. Bu sırada kızım babasına, 'Anneme zarar vermeme' dedi ama eşim dinlemedi. Beni evden kovdu. Ben de o esnada mutfağa geçip KADES'ten yardım istedim. Şikâyetçiyim. Eşime kesinlikle hakaret etmedim. Eve gelen polislere şikâyetçi olmadığını söylemişti. Ancak gözaltına alınınca bana iftira attı. Eşime yönelik koruyucu tedbir kararı alınmasını istiyorum" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Eşinin kolundan bilezikleri ve yüzüğü aldığını kabul eden Halit Ö. ise, "Otomobil alabilmek için 500 bin TL'lik bir yatırıma yazılmıştım. Olay günü beni arayarak 70 bin TL birikimim olduğunu, bunu 400 bin TL'ye çıkartmam durumumda 6 ay içerisinde 1 milyon TL ödeyebileceklerini söylediler. Eşime konuyu anlatıp altınları istedim. Vermek istemedi ve hakaret etti. Mutfaktan bıçak aldı. Ben de kimse zarar görmesin diye elinden bıçağı almaya çalışırken aramızda arbede oldu. Sonrasında da bilezikleri ve yüzüğü alıp cebime koydum" diyerek kendisini savundu. Hakkında 'yağma' suçundan adli işlem yapılan Halit Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.