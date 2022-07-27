Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy Marmaray Durakları Nerede, Hangileri? Yol Tarifi İle Marmaray Kadıköy Duraklarına Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 17:20 Son Güncelleme: 27.7.2022 17:21

Kadıköy Marmaray Durakları Nerede, Hangileri? Yol Tarifi İle Marmaray Kadıköy Duraklarına Nasıl Gidilir?

Marmaray, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu nedenle en çok tercih edilen toplu taşıma araçlarının başında gelir. Sefer sayısı çoktur ve sabah erken saatlerden, akşam geç vakitlere kadar ulaşıma olanak sağlar. Çalışanlar ve öğrenciler için büyük bir kolaylık sunar. Kadıköy Marmaray durakları ise yoğunluğun en fazla olduğu istasyonlardır. Birçok kişi, Kadıköy istasyonlarına nasıl gidilir diye merak eder. Marmaray Kadıköy İstasyonu nerede sorusunun cevabı yazımızda…

Kadıköy Marmaray Durakları Nerede, Hangileri? Yol Tarifi İle Marmaray Kadıköy Duraklarına Nasıl Gidilir?

Raylı sistemler, diğer ulaşım araçlarına göre çok daha hızlı olması ile bilinir. Zamanın çok değerli olduğu günümüzde, insanların bir yere zamanında ulaşması çok önemlidir. Marmaray diğer toplu taşıma araçlarına bakıldığında, bu anlamda büyük avantaj sağlar. Her 15 dakikada bir sefer olması, saat aralığının geniş olması, durak sayısının fazla olması, aktarma yapmaya imkan tanıması ile ön plana çıkar. Marmaray'ı kullanırken, varılmak istenen istasyonu kaçırmamak için konumun doğru bir biçimde bilinmesi gerekir. Özellikle Kadıköy Marmaray durakları, aktarma yapılması ve insan yoğunluğunun fazla olması nedeniyle mühimdir. Nasıl gidilir sorusunun cevabı çok basittir. İşte Marmaray Kadıköy İstasyonu nerede sorusuna ilişkin detaylar…

Kadıköy Marmaray İstasyonları Konumları Nedir?

Toplamda 43 tane durağa sahip olan Marmaray'ın, 7 istasyonu Kadıköy'de yer alır. İstanbul Anadolu Yakası'nın en faal noktalarında bulunan bu duraklar, feribot, metrobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçları ile aktarma yapma imkanı sağlar. Kadıköy Marmaray durakları arasında, Ayrılık Çeşmesi İstasyonu, Söğütlüçeşme İstasyonu, Feneryolu İstasyonu, Göztepe İstasyonu, Erenköy İstasyonu, Suadiye İstasyonu ve Bostancı İstasyonu yer alır. Bostancı İstasyonu'ndan, YHT (Yüksek Hızlı Tren) ve feribotlara geçiş yapılırken, Söğütlüçeşme'den ise metrobüs ve otobüs aktarması gerçekleştirilir. Ayrılık Çeşmesi'nden ise direkt olarak Kadıköy-Tavşantepe metro hattına aktarma yapılır. İşte Kadıköy Marmaray duraklarının konumları…

Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağı

https://maps.app.goo.gl/qhygqtRTu4m1DEPFA

Söğütlüçeşme Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/jHp7To983ii2vAfS6

Feneryolu Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/kqShrFMcNSrN9XMv5

Marmaray Göztepe Durağı

https://maps.app.goo.gl/bPGKTHMVdyHdqyqX8

Erenköy Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/LCNuJAxqRhatexkJ9

Suadiye Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/cdNbTVoTGbjSS2c58

Bostancı Marmaray Durağı

https://maps.app.goo.gl/gargcqP8iQxsQ7mZ8

Marmaray Halkalı-Gebze Durakları Hangileridir?

Aşağıda Gebze ve Halkalı arasında yer alan tüm Marmaray istasyonları verilmiştir.

  • Halkalı İstasyonu
  • Mustafa Kemal İstasyonu
  • Küçükçekmece İstasyonu
  • Florya İstasyonu
  • Florya Akvaryum İstasyonu
  • Yeşilköy İstasyonu
  • Yeşilyurt İstasyonu
  • Ataköy İstasyonu
  • Bakırköy İstasyonu
  • Yenimahalle İstasyonu
  • Zeytinburnu İstasyonu
  • Kazlıçeşme İstasyonu
  • Yenikapı İstasyonu
  • Sirkeci İstasyonu
  • Üsküdar İstasyonu
  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  • Söğütlüçeşme İstasyonu
  • Feneryolu İstasyonu
  • Göztepe İstasyonu
  • Erenköy İstasyonu
  • Suadiye İstasyonu
  • Bostancı İstasyonu
  • Küçükyalı İstasyonu
  • İdealtepe İstasyonu
  • Süreyya Plajı İstasyonu
  • Maltepe İstasyonu
  • Cevizli İstasyonu
  • Atalar İstasyonu
  • Başak İstasyonu
  • Kartal İstasyonu
  • Yunus İstasyonu
  • Pendik İstasyonu
  • Kaynarca İstasyonu
  • Tersane İstasyonu
  • Güzelyalı İstasyonu
  • Aydıntepe İstasyonu
  • İçmeler İstasyonu
  • Tuzla İstasyonu
  • Çayırova İstasyonu
  • Fatih İstasyonu
  • Osmangazi İstasyonu
  • Darıca İstasyonu
  • Gebze İstasyonu

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Kadıköy Marmaray Durakları Nerede, Hangileri? Yol Tarifi İle Marmaray Kadıköy Duraklarına Nasıl Gidilir?
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