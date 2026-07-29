Kadıköy Rıhtım Cami inşaatı başladı: 3 yılda bitirilmesi planlanan cami 4 minareli olacak

İstanbul Kadıköy'de yaptırılacak olan Kadıköy Rıhtım Cami için ilk kazıkların çakılmasıyla inşaat çalışmaları başladı. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen 29 bin 995 metrekarelik alanda yüklenici firmanın şantiye kurulumunu tamamlamasıyla fiili inşaat süreci başladı. İlk olarak 2015 yılında onaylanan proje, 1/500 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına dayanıyor.

Dolgu alanı ve kıyı şeridinde yer alması nedeniyle kent mimarisi, ulaşım aksları ve yeşil alan kullanımı bakımından geçmiş yıllarda çeşitli tartışmalara konu olan alan, bölgedeki yoğun gündüz nüfusu ve mabet ihtiyacı gerekçe gösterilerek Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edildi. Projenin yürütülmesi amacıyla 9 Nisan'da Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği kuruldu. Yapı ruhsatı 11 Mayıs'ta alınırken, birinci etap inşaat ihalesi 22 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Yüklenici firmayla 3 Haziran'da sözleşme imzalanmasının ardından yer teslimi ve şantiye kurulumu tamamlandı. Bugün yapılan kazık çakma işlemleriyle de caminin inşaatı başladı.

4 MİNARELİ CAMİ

İbadet, eğitim, kültür ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getirecek kompleks, çevreci mimari ve yüksek teknoloji esas alınarak tasarlandı. Yapının kendi elektriğini üretebilecek donanıma sahip olması, yağmur sularının ise toplanarak yeniden kullanılması planlanıyor. İnşaatta yerli, milli ve doğal kaynaklı malzemelerin tercih edileceği belirtildi. Kadıköy Parkı ve rıhtım çevresiyle bütünleşmesi hedeflenen projede 3 bin 428 metrekarelik harim alanı bulunacak.

Harim ve revaklarla birlikte toplam ibadet kapasitesi 7 bin kişi olacak. Projede ayrıca 25 metre çapında ve 44,5 metre yüksekliğinde ana kubbe, 90,85 metre yüksekliğinde üç şerefeli minare ile 78,12 metre yüksekliğinde iki şerefeli minare yer alacak. Kompleks bünyesinde 750 araçlık kapalı, 300 araçlık açık otopark da bulunacak. Külliyede cami ve revakların yanı sıra eğitim birimleri, aşevi, konferans salonu, sanat atölyeleri ve kütüphane de yer alacak.

"MEDENİYET İNŞA EDECEĞİZ"

Camiyle ilgili açıklamada bulunan Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, " Bugün Kadıköy Rıhtım Camisi ile ilgili uzun zamandır, uzun yıllardır yapılan bir çalışmaların sonucunda ilk kazmayı vurmayla ilgili "Bismillah" diyoruz. Ve sahada 2015 yılında başlayan planlama süreciyle başlayan ve hukuki süreçlerle birlikte hamdolsun vuzuha kavuşan, netleşen Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait bir camiyi, aynı zamanda sosyal ve kültürel tesisleriyle bir yaşam alanının inşa sürecini bugün resmen başlatmış oluyoruz inşallah. Kadıköy'ümüze bir sadece bir ibadethane, bir namaz kılma yeri değil, aynı zamanda bir sosyal ve kültürel tesis; sanat atölyeleriyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, efendim aşeviyle, taziye eviyle, 4-6 yaş Kur'an kursuyla bir kompleks yapacağız inşallah hep birlikte. Bunu İstanbul'umuzla birlikte, Kadıköy'ümüzle birlikte, bütün millet olarak el birliğiyle yoğuracağımız bir medeniyet eserini inşa edeceğiz. Mimari olarak Rıhtım Camimiz, geleneksel Osmanlı mimarisinin bugüne taşınan bir versiyonu olmuş olacak ve İstanbul'umuza ve Kadıköy'ümüze değer katacağına inanıyorum. Altında güçlü bir otoparkı olacak, bir ibadethane değil, otoparkıyla ve sosyal ve kültürel tesisiyle bir yaşam alanını, bir medeniyet alanını inşa etmiş olacağız. Rabbim hayreylesin. 4 minareli; arkada iki tanesi 3 şerefeli, öndekiler ise 2 şerefeli olan çok hoş, muhteşem bir eserimiz. Hep birlikte inşa edeceğiz, süreci birlikte takip edeceğiz inşallah. Rabbim orada namaz kılmayı da hepimize nasip eylesin." dedi.

3 YILDA BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

İlk kazmanın vurulduğunu belirten Erol Kaya, "Öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Çünkü dolgu alanında bulunuyoruz. 2 bin 100'e yakın kazık, 6 bine yakın da jet grout çakılacak buraya. Dolayısıyla hem İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak. Bu zemin iyileştirmeden sonra da bizim ilk hedefimiz. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi otopark sorunu. Buradaki otoparkı en kısa zamanda Kadıköy halkımızın hizmetine açmak ve ondan sonra da cami inşaatımızı hızlı bir şekilde ve süratle tamamlamak. Allah utandırmasın, kazadan beladan muhafaza eylesin. Kadıköy'ümüze bir eser kazandırmanın, İstanbul'a bir simge, bir Osmanlı geleneğiyle, Osmanlı-Türk geleneğinin muhteşem bir muhteşem bir hizmeti olacak inşallah. Bir yaşam alanını aynı zamanda inşa ediyoruz burada. Sadece bir ibadethane değil, bununla birlikte sosyal ve kültürel tesisleri olan; kütüphanesi, kitap kafesi, konferans salonları, sanat atölyeleri, aşevi, taziye evi gibi bir sürü sosyal donatıları olan, çok amaçlı bir sosyal ve kültürel tesisleri de birlikte inşa etmiş olacağız. Rabbim hayırlı eylesin, Allah utandırmasın. Beklentimiz şudur: Dua bekliyoruz, öncelikle dua bekliyoruz. Genelde biliyorsunuz geleneğimizde müteahhidin verdiği tarih ne kadar geri çekileceği konuşulur. Müteahhit bize 3 yıl gibi ifade etmişti ama mümkün olduğu kadar bunu erkene çekmek en büyük hayalimiz." Açıklamasında bulundu.