Kadıköy Rıhtım’daki otobüs peronları Uzunçayır’a taşınacak

26 HAT VE 286 OTOBÜS BÖLGEDEN ÇEKİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında toplam 26 otobüs hattı, 286 araç ve günlük 2 bin 461 sefer Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ile Kadıköy merkezinden kaldırılacak. Böylece bölgedeki otobüs trafiğinin azaltılması, yaya hareketliliğinin artırılması ve meydanın yayalar tarafından daha etkin kullanılmasının sağlanması amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kadıköy Meydanı ve çevresinde daha geniş yaya alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Öte yandan, otobüs hatlarının taşınacağı Uzunçayır Peron Alanı ve Kadıköy Rıhtım'da yer alan otobüs duraklarındaki yoğunluk havadan görüntülendi.