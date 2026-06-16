Kadıköy’de 141 milyon liralık dev vurgun iddiası: Ünlü oto galeriye soruşturma!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadıköy'de faaliyet gösteren oto galeriye yönelik yürütülen 'dolandırıcılık' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, oto galeri sahibi Şahin Çolak ile babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve galeride çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun, lüks araç alım ve satımı üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında oto galeri sahibi Şahin Çolak'ın yurtdışında olduğu öğrenilirken, baba Şerafettin Çolak'ın oto galeride emir ve talimat vererek işleyişe müdahil olup dolandırıcılığa iştirak ettiği, kardeş Ümit Çolak'ın da işleyişe müdahil olduğu ve her 2 kişinin de 'Malvarlığı değerlerini aklama' suçunu işlediği yer aldı. Oto galeri çalışanı Şerif Yalçın Hünüloğlu ise 'Dolandırıcılık' suçundan 6 Ocak'ta tutuklandı.

'KENDİ PORTFÖYÜNDEN MÜŞTERİ TEMİN ETTİ'

İddianamede, Bağdat Caddesi'nde bulunan ve kamuoyunda bilinen bir oto galerinin sahibi olan Şahin Çolak'ın, mağdurlarla güven ilişkisi kurarak yüksek bedelli araç satışı gerçekleştirdiği, ancak araçları teslim etmediği ya da takas edilen araçlarla ilgili ortaya çıkan mali farkı hak sahiplerine ödemediği belirtildi. Şüphelilerden Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun daha önceden bir oto galeri sahibi olduğu daha sonra Şahin Çolak'ın yanında işe başladığı, kendisine ait portföyü kullanarak Çolak'a müşteri temin ettiği, bunun karşılığında komisyon aldığı ve dolandırıcılık suçuna iştirak ettiği belirtildi. İddianamede şüpheliler Şeraffettin Çolak, Şahin Çolak, Ümit Çolak'ın 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan mağdur ve müşteki sayısı kadar cezalandırılması, Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun ise mağdur Adil Can B.'ye karşı işlenen 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan bir kez cezalandırılması istendi.