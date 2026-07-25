Kadıköy’de akılalmaz hırsızlık: Kameraya yakalanınca onu da çaldı!

10 Temmuz 2026 tarihinde Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayında, D.Ç.B.'nin evine giren hırsızlar 4 altın bileklik, 1 pırlanta yüzük ve 2 altın yüzüğü çalarak, yaklaşık 400 bin liralık soygun yaptılar.
46 SUÇTAN KAYDI VARMIŞ
Tatilden döndüğünde neye uğradığını bilemeyen ev sahibinin şikayeti üzerine Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerden birinin 46 suç kaydı bulunan Döne Ö.olduğu belirledi. Savcılıktan alınan arama kararıyla Pendik'teki adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmadı.
6 AYRI SUÇTAN ARANMASI ÇIKTI
Yapılan GBT ve UYAP sorgusunda Döne Ö.'nün 6 ayrı evden hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
KAMERAYA YAKALANINCA ONU DA ÇALDI
Polis ekiplerinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer iki şüphelinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürerken Döne Ö.'nün eve girdiğinde güvenlik kamerasını görüp yüzünü kapattığı anlar kameralara yansıdı. Şüpheli yüzünü eliyle kapatıp kamerayı da çaldığı öğrenildi.