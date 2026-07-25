Kadıköy’de akılalmaz hırsızlık: Kameraya yakalanınca onu da çaldı!

KAMERAYA YAKALANINCA ONU DA ÇALDI

Polis ekiplerinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer iki şüphelinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürerken Döne Ö.'nün eve girdiğinde güvenlik kamerasını görüp yüzünü kapattığı anlar kameralara yansıdı. Şüpheli yüzünü eliyle kapatıp kamerayı da çaldığı öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör