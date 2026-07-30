Kadıköy’de cami inşaatı başladı

Kadıköy
Rıhtım Camii'nin yapımına dün ilk kazığın çakılmasıyla başlandı. Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan cami projesiyle ilçeye sadece bir ibadethane, bir namaz kılma yeri değil, aynı zamanda bir sosyal ve kültürel tesis kazandıracaklarını dile getirdi. Kaya, "Sanat atölyeleriyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, aşeviyle, taziye eviyle, 4-6 yaş Kur'an kursuyla bir kompleks yapacağız. Muhteşem eserimiz, 4 minareli olacak. Arkadakiler 3, öndekiler ise 2 şerefeli" dedi. Öncelikle zeminin iyileştirileceğini kaydeden Kaya, "Alana 2100'e yakın kazık çakılacak buraya. Zemin güçlendirmesi için 6000'e yakın da jet grout çakılacak" diye konuştu. Aynı anda 7 bin kişinin namaz kılabileceği, 750 araçlık kapalı ve 300 araçlık açık otopark alanına sahip olacak caminin 3 yılda tamamlanması planlanıyor.
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Mete Efendioğlu - Editör