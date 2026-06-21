Kadıköy’de çatı katı zehir zulasına baskın

Uyuşturucu tacirlerinin Kadıköy Fikirtepe'de bir evin çatısını zehir depolamak için halk arasında zula diye tabir edilen şekilde kullanıldığı bilgisi Polis ekiplerine ulaştı. Yaptığı fiziki takiple şüphelerin tespiti üzerine harekete geçen polis, 17 Haziran'da belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi. Baskında, şüpheli K.S. (32) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreste ve binanın çatı katında yapılan aramalarda ise 396 gram uyuşturucu madde (13 parça halinde satışa hazır), hassas terazi, paketlemede kullanılan ısıtıcı cihaz, streç film rulosu ve çok sayıda boş kilitli poşet, 2 cep telefonu ve Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 200 TL ele geçirildi.

ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan K.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklanan k.S., cezaevine gönderildi.