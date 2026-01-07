Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de geri dönüşüm işçilerine şafak baskını
Kadıköy’de geri dönüşüm işçilerine şafak baskını

Fikirtepe'deki geri dönüşüm depolarına yazılı tebligat yapılmadan CHP'li Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından şafak baskını düzenlendi. Depolardaki malzemeler kamyonlarla götürülürken, 300 işçi bir gecede işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İstanbul Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Kurucu Üyesi Mustafa Ay, yetkililerin böyle bir kararının kendilerinden çıkmadığını söylediklerini aktardı. Ay, "Kadıköy Belediyesi baskılara devam etti. Ortada karar yok, imza yok ama fiili bir uygulama var" diye konuştu.
