Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de korkunç ölüm: Yük asansörüyle eşya taşıyan genç 9’uncu kattan yere düştü
Giriş Tarihi: 7.7.2024 18:35 Son Güncelleme: 7.7.2024 18:40

Kadıköy’de korkunç ölüm: Yük asansörüyle eşya taşıyan genç 9’uncu kattan yere düştü

İstanbul Kadıköy’de 9 katlı bir binada yük asansörüyle eşya taşıyan nakliye firması çalışanı genç, asansörün tutulduğu yerden kurtulması sonucu 9'uncu kattan yere çakıldı. Talihsiz genç, olay yerinde can verdi. yük asansörünün tutulduğu yerden kurtularak yere düşmesi sonrasında 9’uncu kattan yere düştü. Genç olay yerinde hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadıköy’de korkunç ölüm: Yük asansörüyle eşya taşıyan genç 9’uncu kattan yere düştü

Olay, İstanbul Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Uyanış Sokak'ta 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın 9'uncu katına yük asansörü ile eşya taşıyan nakliye görevlisi bir genç, yük asansörünün tutulduğu yerden kurtulması sonucunda bir süre havada asılı kaldı. Sonrasında ise 9'uncu kattan yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genci hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında ölen gencin cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yük asansörünün aşağıya doğru düşmesinin ardından gencin yere düşmesi görüntülere yansıyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kadıköy’de korkunç ölüm: Yük asansörüyle eşya taşıyan genç 9’uncu kattan yere düştü
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