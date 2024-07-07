Kadıköy’de korkunç ölüm: Yük asansörüyle eşya taşıyan genç 9’uncu kattan yere düştü

Olay, İstanbul Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Uyanış Sokak'ta 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın 9'uncu katına yük asansörü ile eşya taşıyan nakliye görevlisi bir genç, yük asansörünün tutulduğu yerden kurtulması sonucunda bir süre havada asılı kaldı. Sonrasında ise 9'uncu kattan yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genci hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında ölen gencin cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yük asansörünün aşağıya doğru düşmesinin ardından gencin yere düşmesi görüntülere yansıyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.