Kadıköy’de korkutan kaza: D-100’de servis minibüsü yan yattı!

Korkutan kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, M.U. yönetimindeki servis minibüsü, orta şeritte ilerleyen A.Y. idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
MİNİBÜS YAN YATARAK DURABİLDİ
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak durdu. Servis minibüsü ise beton bariyerlere çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri araçlardaki kişilerin durumunu kontrol etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.