Kadıköy’de metruk binada çıkan yangın korkuttu

Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında Kadıköy ilçesi Osmanğa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak üzerinde bulunan ve içerisinde evsiz kişilerin kaldığı üç katlı metruk binanın çatı katında meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişik nizamda bulunan diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışları bir süreliğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, yangın esnasında metruk binanın içinde bulunan evsiz bir kişi alevler arasında kalınca panikleyerek camdan aşağı atladı. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişik binalara sıçramaması için yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, itfaiye tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.