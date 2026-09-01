Kadıköy’de motosiklet kundaklama iddiası: 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi

Kadıköy'de saat 06.50 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Gür Sokak'ta olay meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen şahıs, arkadaşına ait motosikletleri ateşe verdi.