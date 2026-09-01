Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de motosiklet kundaklama iddiası: 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi
Giriş Tarihi: 1.09.2026 08:58

Kadıköy’de motosiklet kundaklama iddiası: 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi

Kadıköy’de iddiaya göre iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, arkadaşına ait motosikletleri ateşe verdi. Yangında 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam
Kadıköy’de motosiklet kundaklama iddiası: 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi
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Kadıköy'de saat 06.50 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Gür Sokak'ta olay meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen şahıs, arkadaşına ait motosikletleri ateşe verdi.

4 MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Motosikletlerden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kundaklama iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KADIKÖY

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Kadıköy’de motosiklet kundaklama iddiası: 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi
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