Kadıköy’de oto galeri vurgununda flaş: Ara karar açıklandı!

"SORUŞTURMA GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDAN BAŞLADI, DOLANDIRICILIĞA DÖNDÜ"

İstanbul Anadolu 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Şahin Çolak, sanık Şerafettin Çolak, sanık Ümit Çolak ve tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu, "Soruşturma güveni kötüye kullanma suçundan başladı, ardından nitelikli dolandırıcılık suçuna dönüştü. Dosyada Adil Can ile tanıştırıp dolandırıcılığa yardımcı olmuşum gibi gösterildim. Adil Can'ı tanımam. Bir şüphe üzerine 6 aydır cezaevindeyim. Yaklaşık 30 yıl oto galeri işi yaptım, daha sonra galerimi kapattım. Kendi müşteri portföyüm vardır. Sektörde tanınan biriyim. Herhangi bir araç bulduğumda, satış Şahin aracılığıyla gerçekleşirse komisyonumu alırdım. Şahin'in galerisinde vakit geçirirdim ancak aramızda iş akdi yoktu. Şerafettin Çolak'ın Şahin'in babası olarak galeride bulunduğunu biliyorum. Ümit Çolak'ın ise yakın zamanda Rize'den geldiğini biliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İLK DURUŞMADAN TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun adli kontrol tedbiri uygulanarak ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca duruşmaya katılmayan müştekilerin zorla getirilmesine hükmetti. Dava, eksikliklerin giderilmesi için 25 Kasım tarihine ertelendi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör