Kadıköy’de oto galeri vurgununda flaş: Ara karar açıklandı!

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren oto galerideki ocak ayında Oto galeri sahibi Şahin Çolak ile babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve galeride çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun, lüks araç alım ve satımı üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında oto galeri sahibi Şahin Çolak'ın yurt dışında olduğu öğrenilirken, baba Şerafettin Çolak'ın oto galeride emir ve talimat vererek işleyişe müdahil olup dolandırıcılığa iştirak ettiği, kardeş Ümit Çolak'ın da işleyişe müdahil olduğu ve her 2 kişinin de 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işlediği tespit edildi. Oto galeri çalışanı Şerif Yalçın Hünüloğlu ise 'Dolandırıcılık' suçundan 6 Ocak'ta tutuklandı. Sanık Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ile Ümit Çolak hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Mal varlığını aklama suçundan' 27'şer yıldan 87'şer yıla kadar hapis cezası istenirken, Şerif Yalçın Hünüloğlu için ise 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 24 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
"SORUŞTURMA GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDAN BAŞLADI, DOLANDIRICILIĞA DÖNDÜ"
İstanbul Anadolu 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Şahin Çolak, sanık Şerafettin Çolak, sanık Ümit Çolak ve tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu ve taraf avukatları katıldı.
Savunmasını yapan tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu, "Soruşturma güveni kötüye kullanma suçundan başladı, ardından nitelikli dolandırıcılık suçuna dönüştü. Dosyada Adil Can ile tanıştırıp dolandırıcılığa yardımcı olmuşum gibi gösterildim. Adil Can'ı tanımam. Bir şüphe üzerine 6 aydır cezaevindeyim. Yaklaşık 30 yıl oto galeri işi yaptım, daha sonra galerimi kapattım. Kendi müşteri portföyüm vardır. Sektörde tanınan biriyim. Herhangi bir araç bulduğumda, satış Şahin aracılığıyla gerçekleşirse komisyonumu alırdım. Şahin'in galerisinde vakit geçirirdim ancak aramızda iş akdi yoktu. Şerafettin Çolak'ın Şahin'in babası olarak galeride bulunduğunu biliyorum. Ümit Çolak'ın ise yakın zamanda Rize'den geldiğini biliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
İLK DURUŞMADAN TAHLİYE EDİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun adli kontrol tedbiri uygulanarak ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca duruşmaya katılmayan müştekilerin zorla getirilmesine hükmetti. Dava, eksikliklerin giderilmesi için 25 Kasım tarihine ertelendi.