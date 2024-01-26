Kadim topraklardan bilim yükseliyor!  Anadolu üniversiteleri dünya çapında marka yaratıyor

Bu kapsamda öne çıkan "Nevşehir'in Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetleri ile Yeni Ürün Geliştirilmesi ve Turizme Kazandırılması" projesiyle gastronomik bir hediyelik eşya tasarlama çalışmaları yapılıyor. Proje çerçevesinde Nevşehir'e ait coğrafi işaretli ürünlerin kullanılarak yeni bir ürün (kurabiye, cookie vb.) geliştirilecek.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: SPOR KÜTÜPHANESİ:

"Spor ve Sağlık" alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Aksaray Üniversitesi'nde çocuklarda sporun teşvik edilmesi ve spor okuryazarlığının artırılması amacıyla Türkiye'de bir ilk olan, tematik bir spor müzesini ve kütüphaneyi bir araya getiren Spor Kütüphanesi kuruldu.

MÜZİKOTERAPİ HİZMETİ:

"Sağlık" ve "Çevre" alanlarında pilot üniversite ilan edilen Düzce Üniversitesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Polikliniği kuruldu. Poliklinikte akupunktur, hirudoterapi (sülük), kupa uygulaması (hacamat), ozon tedavisi, mezoterapi, fitoterapi, apiterapi ve müzikoterapi alanlarında tedavi hizmetleri veriliyor.

PETROL POTANSİYELİ ARAŞTIRILIYOR:

Madencilik alanında ihtisaslaşan Gümüşhane Üniversitesinde bilim insanları Gümüşhane ve yöresinde bölgenin petrol potansiyeli üzerine çalışmalar yürütüyor.