Kadim topraklardan bilim yükseliyor!  Anadolu üniversiteleri dünya çapında marka yaratıyor

İşte o üniversitelerin yaptığı çalışmalardan bazıları:
TEKSTİLDE UŞAK MARKASI
Uşak'ın 3 önemli sanayi dalı olan deri, tekstil ve seramik alanlarında çalışmalar yürüten Uşak Üniversitesi'nde Deri, Tekstil, Seramik Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS Tasarım Merkezi), Türkiye'nin tek akademik tasarım merkezi olarak çalışıyor ve donanımıyla uluslararası tasarım stüdyolarıyla rekabet edebilecek düzeyde bulunuyor. "Design by Usak University'' etiketiyle tasarlanan kıyafetlerde geri dönüşüm iplikleri de kullanıyor ve bu ipliklerin yüzde 85'i Uşak'ta üretiliyor.
FINDIKTA ADRES GİRESUN
Dünyada en kaliteli fındık üreten ülkelerin başında gelen Türkiye'de Giresun Üniversitesi fındık alanında ihtisas üniversitesi olarak çalışmalar yürütüyor. Çiftçilere yönelik eğitimler düzenleyen Giresun Üniversitesi, üreticilerin fındık tarım takvimi ve diğer bilgilere cep telefonu üzerinden kolay erişim sağlayabileceği "Dijital Fındık Uzmanı" uygulaması başlattı.
HİTİT BEBEKLERE DOKUNDU
"Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Hitit Üniversitesi'nde entübe edilmiş çocukların tedavilerini kolaylaştıracak emzik ile kalp hastalıklarının nefesten teşhisine olanak sağlayan elektronik burun geliştirdi.
ENDÜTRİYEL KENEVİR
Yozgat Bozok Üniversitesi'nde kenevir saplarından tekstil, inşaat, kompozit veya yalıtım sektörüne yönelik çalışmalar için hammadde oluşturuluyor. Üniversite'nin Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalında "Yara İyileştirici Olarak Kenevirin Kullanımı", "Kenevirin Kimyasal İçerikleri", "Kenevirin Kozmetikte Kullanımı" konularında araştırmalar sürüyor.
GASTRONOMİK HEDİYELİK ÜRÜN
İhtisas alanı "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi" olarak belirlenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, yörenin hayranlık uyandıran, kendine has doğal ve kültürel unsurlarının bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılarak bu alanda turizmin geliştirilmesini hedefliyor.
Bu kapsamda öne çıkan "Nevşehir'in Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetleri ile Yeni Ürün Geliştirilmesi ve Turizme Kazandırılması" projesiyle gastronomik bir hediyelik eşya tasarlama çalışmaları yapılıyor. Proje çerçevesinde Nevşehir'e ait coğrafi işaretli ürünlerin kullanılarak yeni bir ürün (kurabiye, cookie vb.) geliştirilecek.
TÜRKİYE'DE BİR İLK: SPOR KÜTÜPHANESİ:
"Spor ve Sağlık" alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Aksaray Üniversitesi'nde çocuklarda sporun teşvik edilmesi ve spor okuryazarlığının artırılması amacıyla Türkiye'de bir ilk olan, tematik bir spor müzesini ve kütüphaneyi bir araya getiren Spor Kütüphanesi kuruldu.
MÜZİKOTERAPİ HİZMETİ:
"Sağlık" ve "Çevre" alanlarında pilot üniversite ilan edilen Düzce Üniversitesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Polikliniği kuruldu. Poliklinikte akupunktur, hirudoterapi (sülük), kupa uygulaması (hacamat), ozon tedavisi, mezoterapi, fitoterapi, apiterapi ve müzikoterapi alanlarında tedavi hizmetleri veriliyor.
PETROL POTANSİYELİ ARAŞTIRILIYOR:
Madencilik alanında ihtisaslaşan Gümüşhane Üniversitesinde bilim insanları Gümüşhane ve yöresinde bölgenin petrol potansiyeli üzerine çalışmalar yürütüyor.