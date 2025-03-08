Kadın 112 ambulans şoförleri, erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor! “Hayat kurtarmak kadar güzel bir duygu yok”

Artık kadınları her meslek dalında görmek mümkün. Bu meslek dallarından biride 112 Acil Sağlık Ambulans şoförlüğü. Bartın Ambulans Servisi Başhekimliğinde bulunan 16 ekip olarak çalışan 112 Acil Sağlık Ambulans şoförünün 2 tanesi kadın şoför olarak hizmet veriyor.

Bu şoförlerden 37 yaşındaki Figen Bilgili 12 yıldır 112 Acil Sağlık Ambulanslarında görev yaptığını belirterek" 12 yıldır 112 de görev yapıyorum, daha evvel Paramedik idim, araç kullanmayı seviyordum, ambulans kullanmaya karar verdim, bu kararlarımın doğrultusunda iş arkadaşlarımın, ailemin ve Başhekimliğimizin desteği ile Ambulans şoförü olmak için müracaat ettim. Eğitimini başarı ile bitirip sertifikamı aldım. 5 yıldır ise Ambulans şoförü olarak görev yapıyorum. Nişanlım da devamlı arkamda desteklerini esirgemiyor."

KIRSAL KESİMLERDEKİ KADINLARIMIZ BİZE GURURLA BAKIYORLAR

Ambulans şoförü Bilgili" Bir Ambulansın direksiyonun da bir kadını gördüklerinde hem şaşırıyor hem de bizi tebrik ediyorlar, özellikle kırsal kesimlerdeki vakalara gittiğimizde buradaki kadınlarımız, kızlarımız bize gururla bakıyorlar ve bizi tebrik ediyorlar. Bizler bir Türk kadının istediği zaman neleri başarabileceğini göstermiş oluyoruz.

HEM ANNE HEM DE AMBULANS ŞOFÖRÜ

2 çocuk annesi 29 yaşındaki Sibel Kırat ise mesleğini çok sevdiğini ve en büyük destekçisinin ise eşi olduğunu belirterek "Paramedik mezunu olduğunu ama Paramedik olarak değil 2019 yılından beri Ambulans şoförü olarak görev yapıyorum. Hayat kurtarmak için çalışıyoruz, bu çok güzel bir duygu zaten mesleğinizi severek yaparsanız, hem zevk alıyorsunuz hem de özverili bir şekilde çalışırsınız. Bende mesleğimi çok seviyorum 2 tane çocuğum var, biri 6 yaşında biri 2 yaşında ilk önce Allah'a sonra bakıcısına emanet ediyorum. Eşim bana her zaman destek oldu olmaya da devam ediyor, onun destekleri sayesinde görevimi gönül rahatlığı ile yapıyorum.Her türlü vakaya gidiyoruz, zor bir meslek yazı var kışı var, vakalara ulaşmak için zamanla yarışıyorsunuz. Bazı vakalara ulaşmak için ambulanstaki ekip arkadaşlarımızla 1-1.5 km yürümek zorunda bile kalıyoruz. Ama o hastayı alıp Hastaneye getirdiğimiz zaman onun hayata tutunmasını sağlayamaya destek verdiğimizi görmek hatta onun sağlığına kavuştuğunu duymak işte o zaman tüm yorgunluğumuz gidiyor, onun mutluluğu anlatılmaz. Bazen vatandaşın sıkıntılı olayında belki o an biraz stresli oluyorlar ama hastalarını hastaneye yetiştirip sağlıklarına kavuşturduğumuz zaman gelip özür bile diliyorlar, hatta bizim kusurumuza bakmayın diyorlar bize böyle şefkatli yaklaşmaları bizi daha da motive ediyor. "

BARTIN HALKI BİZLERE ÇOK YARDIMCI OLUYORLAR

Bartın halkının 112 Acil Sağlık Ambulanslarına karşı çok duyarlı olduğunu belirten Kırat" Bir vakaya giderken 112 Acil Sağlık Ambulansını gördüler mi diğer sürücüler hemen fermuarlıma sistemine geçiyorlar, bir de direksiyon da bayan olduğumu fark ettiklerinde daha çok yardımcı oluyorlar, kendilerine çok teşekkür ederiz"

AMBULANS GÖRDÜKLERİNDE HEYECAN YAPMASINLAR

Ambulans şoförleri Figen Bilgili ve Sibel Kırat diğer şoförlere seslenerek "Ambulansı görünce heyecan yapmasınlar, hemen Fermuarlıma sistemine uysunlar, bu sisteme uyduklarında hiçbir sıkıntı olmaz. Heyecan yapınca strese giren şoförler hem bizi hem de kendilerini sıkıntıya sokuyorlar"

BİZ BİR EKİBİZ

Ambulans şoförleri Figen Bilgili ve Sibel Kırat hayatı ekip olarak kurtardıklarını belirterek" Evet bizler ambulansı kullanıyoruz ama yanımızdaki Paramedik ekip arkadaşlarımız da hastaneye gidene kadar müdahale ediyorlar. Biz hayatları bir ekip olarak kurtarıyoruz."

Ambulans şöförü Sibel Kırat unutamadığı anısı konusunda ise"Kovid döneminde ağır bir hastamız vardı, ona müdahale etmek ve hastaneye götürmek için vakaya geldiğimiz de, hastayı durumu ağır idi onu araçtan alıp ambulansa koymamız gerekiyordu, tabi kovid nedeniyle kimse yaklaşmak istemedi, bizde o anda 3 bayan idik, o anda Allah bize bir güç verdi, o hastayı aldık sedyeye koyduk, daha sonra ambulansta ilk müdahalesini yapıp hastaneye götürdük. Hastayı daha sonra bu hastayı gördüğümüz de bizimle konuştu, işte o an mesleğimizin ne kadar ulvi ve şahane bir meslek olduğunu anladım. Çünkü ağır ve hayatını kaybetmek üzere olan bir hastayı sağlığına kavuşmasın da bir damla bizim de emeğimizin olmasını hissetmek, inanılmaz tarifi mümkün olmayan bir duygu yaşadık"

Figen Bilgili ise" Çok yoğun kar yağmışı olduğu bir zaman da kırsal da bir vakaya gidiyorduk, önümüzde bulunan kar küreme aracı virajı alamayarak kaydı, bizde kayarak kanala düştük, o arada yukarıdan gelen traktör de kaydı ve üzerimize doğru geliyordu, ben aracın içindeydim ama ekip arkadaşlarım da çeki demirini takıyorlardı, son anda fark ettim ve kornaya basarak arkadaşlarımın çekilmelerini sağladım, ama biz her türlü zorluğa rağmen vakaya giderek onu hastaneye getirdik.

Ambulans şoförlüğünün zor ama bir o kadar da şefkatli bir meslek olduğunu belirten 112 Acil Sağlık Ambulans şoförleri Bilgili ve Kırat" Bugüne kadar bizlere hiçbir şiddet vakası olmadı, hep saygılı ve özverili davrandılar, tabi bazen bizler işte geç geldiniz neredesiniz gibi sözler oluyor ama daha sonra gelip kusura bakmayın diyorlar, hakikaten Bartın halkı sağlık çalışanlarına karşı çok saygılılar, en azından bizlere karşı, kendilerine teşekkür ediyoruz" dediler.

Diğer kadınlara seslenerek " Unutmasınlar biz kadınlar akıllarına koydukları meslek çok rahat yaparlar, istediklerin de en derin denizlere dalarlar, en yüksek zirveye tırmanırlar. .Ambulans şoförlüğü ev hanımlığından daha kolay" dediler.

HEM HAYATA HEM DE AMBULANSLARA YOL VERİLSİN

Bartın ilinde bulunan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Yasin Yılmaz 16 Ekip olarak Bartın ilinde hizmet verdiklerini belirterek" 2 Tane bayan arkadaşımız Ambulans şoförü olarak çalışıyorlar. , Bartınlı hemşerilerimizi sağlıklarına kavuşturmak için, diğer ekip arkadaşlarımız gibi özverili bir şekilde görevlerini icra ediyorlar. Hayat kurtarmanın en kadar ulvi bir görev olduğu bilinci içindeler. Kendilerine teşekkür ederiz,bu arada sürücülerden ricamız ise eğer bir ambulans ışıklarını yakıp gidiyorsa ya içinde bir hasta var veya bir vakaya gidiyorlar, eğer hem lambaları yanıyor hem de silenleri çalıyorsa gerçekten çok acil olarak vakaya gittiklerini veya vakayı sağlık kuruluşuna yetiştirme çabasında olduklarını unutmasınlar, şunu unutmamak gerekir, bir gün ambulanslara yol vermeyen, fermuarlı sisteme uymayan şoför arkadaşımıza bu ambulanslar akrabalarına, çocuklarına anne babalarına lazım olacaklarını unutmasınlar aynı olaylar onlarında başına gelebilir. Lütfen fermuarlı sisteme uyarak hem hayata hem de ambulansa yol versinler" dedi.