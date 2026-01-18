Kadın avukata ofiste tehdit

Bir soruşturma dosyası için Pınar K. ile anlaşan Abdullah Y., iddiaya göre avukatın hukuki süreçleri yerine getirmesine rağmen başka bir avukatla çalışmak istiyorum diyerek vekâlet ücretinin iadesini talep etti. Pınar K.'nin sözleşme hükümleri gereği iadenin mümkün olmadığını ve çekilme prosedürünün uygulanması gerektiğini bildirmesi üzerine gerginlik yaşandı. Şüpheli Abdullah Y. ve beraberindeki Furkan isimli kişi 30 Aralık günü ofise gelerek "Paramızı kimseye bırakmayız, sakat kalmak istemiyorsan dediğimizi yapacaksın" diyerek avukatı tehdit etti. O anlara başka bir avukatın da tanıklık ettiği belirtildi. Ancak tehditler bununla da sınırlı kalmadı.

'SENİ VURDURTURUZ'

Şüphelilerin, "Seni vurdurturuz" tehdidinde bulundukları öne sürüldü. Avukat, şüphelilerin suç işleme iradelerinin devam ettiğini, kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu vurgulayarak adli makamlardan acil tedbir alınmasını talep etti.