Kadın cinayetinde tahrik indirimine Yargıtay ‘dur’ dedi

Eskişehir'de başına defalarca satırla vurarak eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüne yol açan sanık Yalçın Özalpay hakkında Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet vermişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise "haksız tahrik" diyerek cezayı 24 yıla düşürdü. Temyiz edilen davayla bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise Özalpay'ın, eski eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğine ilişkin iddialarının boşanma davasına konu olabileceğini belirtti. Daire cinayetin boşanma davasının sonuçlanmasından 1 ay sonra işlendiğini belirterek, "Boşanma kesinleştikten sonra önceye dayalı sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesine ilişkin iddialar haksız tahrik olarak değerlendirilemez" diyerek kararı bozdu.